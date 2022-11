Uručene Huawei stipendije za studente s dva osječka fakulteta: Fazosovim studentima 60 tisuća eura, a Feritovim 20 tisuća

Predstavnici tvrtke Huawei Technologies potpisali su tri memoranduma o suradnji sa Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultetom agrobiotehničkih znanosti Osijek (FAZOS), te Fakultetom elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (FERIT).

Cilj memoraduma je nastavak suradnje na edukacijskim projektima “Seeds for the Future” i “Huawei for Digital Slavonia”, te buduća potpora znanstvenim projektima kroz inicijativu Tech4All.

Upravo u sklopu edukacijsko stipendijskog programa “Huawei for digital Slavonia” kineska telekomunikacijska tvrtka u utorak (15. studenog) je uručila 80 tisuća eura namijenjenih stipendiranju studenata, onih s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti (FAZOS-a) u iznosu od 60 tisuća eura, te studenata s Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u iznosu od 20 tisuća eura.

Važnost digitalne tranzicije za cijelu Europsku uniju, pa tako i za Hrvatsku, istaknuo je državni tajnik Ministarstva gospodarstva Ivo Miletić.

-Danas je veliki naglasak na energetskoj zelenoj tranziciji koja je povezana s digitalnom tranzicijom i jasno je da ovakav način u kojem velike priznate svjetske kompanije rade memorandume s našim fakultetima, ulažu novac za naše znanstvenike i daju stipendije studentima možemo samo kao država podržati- rekao je Miletić.

Rektor osječkog Sveučilišta Vlado Guberac naglasio je kako je ovo još jedan primjer dobre suradnje osječkih fakulteta s gospodarstvom, te kako se time doprinosi internacionalizaciji Sveučilišta. Podsjetio je da su u posljednje četiri godine utemeljili pet novih studija na engleskom, te studij medicine na njemačkoj jeziku, koje ukupno pohađa oko 200 stranih studenata.

-Stipendije koje dolaze iz gospodarstva poticaj su studentima, ali i povećanju upisnih kvota, posebice za deficitarna zanimanja- rekao je Guberac.

Dekan FAZOS-a Krunoslav Zmaić istaknuo je kako se radi o nastavku suradnje s tvrtkom Huawei koja je prije nepunu godinu dana prvi puta stipendirala studente toga fakulteta s iznosom od 60 tisuća eura. Isti će iznos ponovno biti dodijeljen studentima studija Digitalne poljoprivrede,što dodatno podupire nastojanja Fakulteta u liderstvu u području precizne poljoprivrede i razvoju novih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji.

Otkrio je i kako će oba osječka fakulteta, pomoću tehnologije tvrtke Huawei provesti istraživanje na području Parka prirode “Kopački rit”, postavljanjem više od 200 kamera i drugih uređaja kojima će se prikupiti podaci o utjecaju klimatskih promjena na eko-sustav i kretanje pojedinih zaštićenih životinjskih vrsta.

Kineski veleposlanik u Hrvatskoj Qi Qianjin ocijenio je kako tvrtke kao što je Huawei, ovakvim aktivnostima nastoje promovirati gospodarski razvoj, posebice u digitalnom svijetu, te dobre odnose dviju zemalja dok je regionalni direktor tvrtke Huawei za odnose s javnošću i komunikacije Marco Xu Xiaobo istaknuo kako je talent najvažniji segment u tehnološkim tvrtkama, jer samo talentirani ljudi mogu stvarati inovativna rješenja.

-Upravo na digitalnoj transformaciji Hrvatske predano radimo već 15 godina koliko smo prisutni u Hrvatskoj te kroz svoje projekte značajno doprinosimo poticanju razvoja mladih talenata- rekao je Xu Xiaobo.

