Dolaskom nižih temperatura, počele ovogodišnje svinjokolje, pa tako i na OPG-u Mirjane Bilović

Iznadprosječno toplo vrijeme tijekom studenog odgodilo je već ustaljenu jesenju svinjokolju. Temperature zraka koje su se konačno spustile na prigodnih jesenje-zimskih od 2 do 7 Celzijevih stupnjeva idealno su vrijeme da mesari i njihovi domaćini odrade svoj posao u brojnim domaćinstvima. Tako je bilo i u Rezovcu na OPG-u Mirjane Bilović, inače predsjednice Udruge uzgajivača svinja VPŽ, gdje je sve bilo u pogonu od ranog jutra.

– Ovo nam je prva ovosezonska svinjokolja i odlučili smo se za jednu krmaču tešku između 350 i 400 kilograma čije će meso ići isključivo u preradu za suhomesnate proizvode, slaninu, kobasice, kulen i ostalo. Ovdje je uhodani tročlani tim s bogatim iskustvom i vjerujem da neće biti nikakvih problema – rekla je Mirjana, a za nepunih pola sata na stolu su već bili izrezani komadi koje su vrijedne ruke mesara razvrstavale za preradu. Sve to naravno nadgledala je i gazdarica Mirjana koja se ovim poslom zajedno sa njenim suprugom bavi već dugi niz godina i ništa joj ne može „promaći oku“.

– Kvalitetno meso je rezultat kvalitetnog uzgoja domaćih životinja. Važno je slušati savjete stručnjaka oko uzgoja i hranjenja životinja jer više se ne radi o uzgoju na starinski način. Kod zatvorenih farmi tov je tehnološki najmanje složen, ali i osjetljiv na trenutna stanja ponude i potražnje. Prema svojim mogućnostima, valja za sebe i tržište proizvesti kvalitetno svinjsko meso za konzumaciju i preradu u suhomesnate proizvode, Za kvalitetnu domaću šunku, kulen, slaninu, kobasice, čvarke i svinjsku mast važno je odabrati određene pasmine ili križance, imati kvalitetnu hranidbu i što prirodnije uvjete držanja. Osim toga potrebna je i stalna komunikacija s veterinarskom službom kao i obvezni pregled svinjskog mesa na trihinelozu – upozorila je Mirjana Bilović koja je sa žaljenjem istaknula da je sve manje onih koji se bave uzgojem svinja u svojim domaćinstvima.

– U prvom redu razlog tome svakako treba tražiti u raspoloženju mlađe generacije koja više preferira hranu na policama trgovina, neovisno radi li se o mesnicama ili trgovačkim centrima. U najblažu ruku kupuju se svinjske polovice koje se potom obrađuju. Većina kaže da se to bolje isplati, da je jeftinije, manje truda i vremena. Ovo zadnje je sigurno točno jer zbog životnog tempa svi smo vrlo oskudni s vremenom. No ako nešto želiš raditi onda je za to u prvom redu potrebna ljubav prema tom poslu. To znači ustrajati, često puta raditi i s gubitkom i biti spreman na „trnje i kamenje“ u bavljenju tim poslom. No, zadovoljstvo s kvalitetom urađenom u tvom dvorištu ili OPG-u je nemjerljivo i daje poticaj da se i dalje nastaviš time baviti – rekla nam je Mirjana Bilović kojoj je kao predsjednici Udruge uzgajivača svinja VPŽ jedan od zadataka i proširiti interes za bavljenjem ovim poslom.

– Stalno valja na umu imati činjenicu da ljudi vole kvalitetno meso i neovisno o mesu lošije kvalitete koje se prodaje u pojedinim trgovačkim centrima, ljudi su zainteresirani za domaće mirisno i ukusno mesom i mesnim prerađevinama. To stoga i otvara i mogućnost bavljenja ovim poslom, a hoće li biti uspješno ovisi o nama. Hoćemo li se obogatiti? Vjerojatno nećemo. Hoćemo li moći živjeti od toga? To svakako hoćemo – zaključila je Mirjana Bilović i pridružila se ekipi koja je radila punom parom bez prestanka jer već uskoro će ponoviti radnju jer valja iskoristiti ovo hladnije vrijeme za sušenje što veće količine mesa.

