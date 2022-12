Otvorena obnovljena zgrada HZMO i HZZO u Osijeku: Više od 25 milijuna uloženo za kvalitetniji rad i uslugu

Uz prigodnu svečanost obilježavanja Dana grada Osijeka, ujedno je obilježen i završetak obnove poslovne zgrade Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Ulici kralja Zvonimira 1 u Osijeku te ponovni rad njihovih službi na toj lokaciji.

Svečanosti su nazočili ravnatelj HZMO-a Ivan Serdar, ravnatelj HZZO-a Lucian Vukelić, ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Tramišak, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić, zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin i drugi uzvanici.

O projektu obnove govorila je predstojnica Područne službe HZMO-a u Osijeku Biljana Tuševski, a prostor je blagoslovio nadbiskup đakovačko-osječki Đuro Hranić.

Tuševski je podsjetila kako je rad stručnih službi Zavoda počeo prije 50-ak godina, a zgrada je za vrijeme ratnih događanja znatno oštećena. Od tada je parcijalnim popravcima omogućen rad djelatnika HZMO i HZZO, koji nije prestajao ni u trenucima najveće agresije na grad. Zgrada ukupne površine od 2.900 četvornih metara, bila je i bez dizala, što je predstavljalo dodatni problem u radu sa strankama.

– Ovo je projekt koji traje od srpnja 2019. godine, ukupne vrijednosti nešto više od 25 milijuna kuna, od čega je 5 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Radi se o velikom projektu koji će osigurati našim korisnicima, osiguranicima i umirovljenicima, ali i djelatnicima, bolje i kvalitetnije uvjete za rad – kazao je ravnatelj HZMO-a Ivan Serdar.

Predstojnica Područne službe HZMO-a u Osijeku Biljana Tuševski kazala je kako se projekt obnove odvijao u dvije faze.

– Prva faza bila je energetska obnova kojom smo zanovili vanjsku stolariju i krov te ugradili dva dizala, dok smo u drugoj fazi obnovili instalacije i obavili unutarnje uređenje. Izuzetno mi je drago što je projekt uspješno završen i što smo imali mogućnost sufinanciranja europskim sredstvima – rekla je predstojnica Tuševski.

– Zgrada u kojoj su smještene ove dvije izuzetno važne institucije konačno će pružiti najbolje uvjete korisnicima i našim djelatnicima, a posebno je lijepo što je otvorena upravo na Dan Grada Osijeka. Hrvatski sabor jednoglasno je usvojio izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju na način da smo pokrenuli novu reformu mirovinskog sustava kojom podižemo adekvatnost mirovine kroz tri stupnja mirovinskog osiguranja. Od 1. siječnja povećavamo obiteljske mirovine za 10 posto, a jednako tako povećavamo i najniže mirovine, s dodatnih 3 posto te uvodimo jednu novost u mirovinski sustav, korištenje dviju mirovina, one osobne i pripadajućeg dijela obiteljske mirovine, što je iznimno važno kada osobe ostanu bez životnog partnera. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je više nego spreman da od siječnja pokrene ovu reformu, a očekujemo da će ovo pravo koristiti više od 155.000 umirovljenika, dali smo kroz zakonski tekst mogućnost da svi oni koji će imati pravo korištenja dijela obiteljske mirovine i svoje osobne, to pravo mogu zahtijevati do kraja 2023. godine – istaknuo je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić.

– Završena je obnova zgrade u koju ulazimo od rođenja do mirovine, s obzirom da u njoj djeluju i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, na čemu čestitam svima onima koji su sudjelovali u njezinoj obnovi. Siguran sam da će u budućnosti svim korisnicima i djelatnicima pružiti kvalitetnije i bolje okruženje – zaključio je župan Ivan Anušić.

Ministrica Nataša Tramišak naglasila je kako je ovo značajan projekt za grad Osijek, ali i šire područje s koga građani trebaju usluge ovih ureda. Dodala je kako su u projektu korištena i sredstva fondova EU te najavila mogućnost nastavka financiranja projekta energetske obnove i efikasnosti zgrada javne namjene i u novom programskom razdoblju.

Zamjenik gradonačelnika Grada Osijeka Dragan Vulin rekao je da se sredstva koja su uložena u rekonstrukciju na neki način multipliciraju jer se kapilarno šire i ostaju ovdje, što je prava velika vrijednost europskih fondova. Radove su obavile domaće tvrtke, kojima čestitam na uspješno obavljenom poslu.

