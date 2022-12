U Centru za posjetitelje Med dvemi vodami u Križovcu održan sastanak projektnih partnera projekta Riverside

Jučer (četvrtak) je održan sastanak projektnih partnera projekta Riverside u Centru za posjetitelje Med dvemi vodami u Križovcu u organizaciji Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode, jednog od projektnih partnera, a na sastanku su sudjelovali i članovi projektnog tima Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije Tatjana Arnold Sabo, ravnateljica, Vladimir Juhaz, voditelj bioistraživačke stanice i Klaudija Klaić, viša stručna suradnica.

Nakon pozdravnih riječi Siniše Goluba, ravnatelja Međimurske prirode, napravljen je osvrt na studijsko putovanje projektnih partnera koje je provedeno od 23. do 26. studenog ove godine u sklopu projekta Development and Protection of the Transboundary Biosphere Reserve Mura-Drava-Danube, akronim: Riverside, HUHR/1901/2.2.1/0122, posjetom češko-poljskom prekograničnom Rezervatu biosfere/Nacionalnom parku Krkonoše. Osvrt je u vidu prezentacije dala Monika Cindrić, viša stručna suradnica za edukaciju i interpretaciju Međimurske prirode.

Na sastanku je usvojen i dokument Zajednička politika upravljanja očuvanjem prirode na području Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, izrađen kao projektna aktivnost vodećeg partnera Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije u suradnji sa svim projektnim partnerima. Zajednička politika upravljanja očuvanjem prirode je dokument koji objedinjuje suradnju Republike Hrvatske i Mađarske kako bi se očuvala biološka raznolikost, omogućila razmjena znanja i iskustava u proučavanju i praćenju stanja vrsta i staništa sa ciljem sprečavanja degradacije ekosustava Rezervata biosfere i informiranja i edukacije stanovništava.

Projektni partneri raspravljali su i o aktivnostima koje su preostale do kraja projekta, te dogovorili da će se Završna konferencija projekta održati 16. prosinca 2022. godine u Posjetiteljskom centru Dravska priča u Noskovcima.

Po završetku sastanka, djelatnici međimurske prirode prezentirali su sudionicima sve sadržaje Posjetiteljskog centra Med dvemi vodami.

(virovitica-nature.hr)