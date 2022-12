Udruga 50+ Zoljan u društvenom domu organizirala novogodišnju zabavu

U Zoljanu je jučer (petak) u organizaciji Udruge 50+ organizirana novogodišnja zabava na kojoj su se okupili brojni umirovljenici iz Zoljana i okolice, članovi Udruge 50+, kao i gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba te saborski zastupnik i zamjenik gradonačelnika Našica Hrvoje Šimić.

Tim povodom predsjednik Udruge Josip Povarnik rekao je kako ima fantastičnu suradnju s Gradom i gradonačelnikom Krešimirom Kašubom.

– Deset godina postojimo, imamo stotinjak članova i lani zbog korone nismo bili u mogućnosti oranizirati zabavu, ali ove godine je to to. Grad nam uvelike pomaže i želim istaknuti fantastičnu suradnju s gradonačelnikom Kašubom, uvijek su tu kada nam treba, bilo da nas treba “pogurati” financinski ili organizirati autobus da odemo na nekakav izlet “na livadu” ili pak na hodočešće gdje idemo svake godine. Svake godine idemo i u Teslić u kupke gdje bude izvanredno, a to ne bi bilo moguće bez pomoći Grada. Ovo druženje nam puno znači. Lijepo je sastati se sa svojom generacijom i veseliti se, a uvijek nas se nađe 50-ak koji smo najaktivniji u svim druženjima- rekao je Povarnik.

Gradonačelnik Našica je rekao kako je u konstantnom kontaktu s predsjedništvom Udruge na čelu s predsjednikom Josipom Povarnik i uvijek lijepo surađuju.

– Ovo lijepo druženje postala je tradicija za Novu godinu. Kako volim reći, Našice su grad udruga, a u njih se ubrajaju i dvije umirovljeničke udruge od kojih je jedna upravo Udruga 50+ Zoljan s kojom imamo kvalitetnu suradnju. Članovi Udruge izuzetno su aktivni i ovo je kruna za kraj jedne izazovne godine. Poručujem im da Grad i dalje stoji iza njih i da ćemo učiniti sve što budemo mogli za njihovu dobrobit i uvijek im stojimo na raspolaganju- rekao je gradonačelnik Kašuba.

Željko Ptiček, član Udruge te predsjednik DVD-a Zoljan je rekao kako se redovito posjećuju i pomažu jedni drugima.

– Kada im god treba nešto, bilo to pomoć ili odvesti ih negdje na nekakav izlet ili putovanje, stojimo im na raspolaganju i uvijek lijepo surađujemo. Naši umirovljenici uvijek mogu računati na DVD Zoljan- rekao je Ptiček.

I tako su umirovljenici, inače vrlo aktivni stanovnici Zoljana ispratili ovi izazovnu godinu u smijehu, sreći i veselju.

