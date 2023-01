Osjećate li se staro? Nezaboravni filmovi koji ove godine slave velike, okrugle rođendane

Je li vam se kad dogodio onaj trenutak blagog šoka kad shvatite da se nešto dogodilo „davnije“ nego što ste zapamtili? Nama isto. Osim uz drage nam događaje vezane uz obitelj i prijatelje, često je taj osjećaj posljedica gledanja dobro nam poznatog filma ili serije. Lako je zaboraviti da su lica i radnje koje vidimo na malom ekranu „zaleđeni“ u vremenu i da su uz nas mnogo dulje nego što mislimo.

Kako bismo se svi zajedno „podsjetili“ kako vrijeme leti, sastavili smo popis filmova koji ove godine slave jubilarne rođendane.

50 godina: Egzorcist, 1973.

Strah, baš kao i dobar film, bezvremenski je. Kombinacija toga dvoje bezvremenska je i kultna. Prvi horor blockbuster i prvi horor ikad nominiran za filmsku nagradu Oscar samo su neki od epiteta koje nosi ovaj uradak Williama Friedkina. Scene i zvukovi film, u kombinaciji s psihofizičkim hororom rezultirali su velikim brojem izlazaka iz kina gledatelja kojima je pozlilo.

45 godina: Briljantin, 1978.

Mjuzikl „Briljantin“, romantična komedija o srednjoškolcima pedesetih godina prošlog stoljeća, jedan je od najuspješnijih glazbenih filmova ikad. Iako ga je kritika „pokopala“, film je itekako pronašao svoj put do publike. Glazbene izvedbe, na čelu s Johnom Travoltom kao Dannyjem i Olivijom Newton-John kao Sandy, poput „You’re the one that I want“, „Grease“ i „Summer nights“ i dan danas su dio repertoara radio stanica i uvijek rado slušane pjesme.

40 godina: Lice s ožiljkom, 1983.

Krimi drama redatelja Briana de Palme o Tonyju Montani, kubanskom izbjeglici koji postane moćni narko bos, a kojeg je utjelovio Al Pacino, smatra se kultnim ostvarenjem. Iako je bio na meti kritika zbog, između ostalog, pretjeranih scena nasilja i oštrog jezika, „Lice s ožiljkom“ danas se smatra jednim od najboljih gangsterskih filmova, a rečenica koju Tony izgovara na kraju filma „Say hello to my little friend“ smatra se jednim od najpoznatijih filmskih citata.

35 godina: Umri muški, 1988.

Dok se o značaju Brucea Willisa kao policajca Johna McClanea, Alana Rickmana kao terorista Hansa Grubera i nebodera Nakatomi Plaza ne mora previše pričati, jedno „kontroverzno“ pitanje ipak je aktualno do danas. Odgovor na njega ponudio je sam redatelj filma John McTiernan izjavivši da iako nije bio zamišljen kao božićni film, „Umri muški“ je na kraju to postao, što zbog radnje koja se događa na Badnjak, što zbog oduševljenja koji je izazvao kod gledatelja.

30 godina: Jurski park, 1993.

Upotrebom inovativnih i specijalnih efekatama zahvaljujućima kojima su dinosauri „oživjeli“, „Jurski park“ zauvijek je promijenio kinematografiju. Kultnom statusu koji film danas ima, uz redatelja i vizionara Stevena Spielberga, doprinijela je i zvjezdana glumačka postava i glazba filma. Naravno, treba spomenuti i legendarni trenutak kada se na ekranu prvi put pojavi „zlikovac“ filma T-rex.

25 godina: Svi su ludi za Mary, 1998.

Od trenutka kad je ugledala svjetlo dana, ova komedija braće Farrelly postala je jedna od najpopularnijih devedesetih. Publiku su do suza nasmijavale scene poput onih sa šlicom hlača i gelom za kosu. Posebnu čar filmu je dao i njegov završetak, odnosno scena kada cijela glumačka postava filma počne pjevati pjesmu „Build me up buttercup“.

20 godina: Pirati s Kariba: Prokletstvo Crnog bisera, 2003.

Zahvaljujući radnji koja se vrti oko gusara, blaga i prokletstva, kao i nezaboravnog lika Jacka Sparrowa kojeg je maestralno odglumio Johnny Depp, „Pirati s Kariba: Prokletstvo Crnog bisera“ postao je četvrti najunosniji film 2003. godine. Nakon „Crnog bisera“, izašlo je još četiri nastavka ove gusarske sage, a šesti se očekuje ove godine.

15 godina: Iron man, 2008.

Osim što je film koji je na velike ekrane „vratio“ poznatog glumca Roberta Downeya Jr., „Iron man“ je film kojim je počela tzv. prva faza Marvelovog filmskog unverzuma. Kroz serijal filmova prve faze (koja je okončana 2012. filmovim „The Avengers“) predstavljeni su superjunaci koje predvode Tony Stark (Iron man) i Steve Rogers (Captain America).

10 godina: Snježno kraljevstvo, 2013.

Čim je dospio u kina, animirani film „Snježno kraljevstvo“ (temeljen na bajci Hansa Christiana Andersena „Snježna kraljica“) oduševio je najmlađe diljem svijeta. Osim simpatičnim likovima i zanimljivom radnjom, film je publiku osvojio i zaraznim pjesmama, od kojih se zasigurno ističe „Let it go“.

(www.icv.hr, eat, foto: YouTube screenshot)