Pretkadetkinje ŽKK Virovitice i dalje bez poraza: Pao i Radnik u Križevcima, Nika Gverić najefikasnija s 25 koševa

Pretkadetkinje Ženskog košarkaškog kluba Virovitica upisale su i četvrtu uzastopnu pobjedu i gotovo osigurale polufinale ovogodišnjeg Prvenstva Regije Sjever. Uvijek neugodno gostovanje u Križevcima kontra domaćeg Radnika Virovitičanke su uspješno prebrodile odličnom igrom od početka do kraja utakmice.

Odličan rezultat ‘plod’ je prije svega velike borbenosti i zacrtanog ispunjavanja zadaća u obrani te su domaće igračice u prvom poluvremenu postigle tek 13 koševa. Kada se odigra odlična obrana tada to ostavlja velik prostor za uspješno organiziranje napadačkih akcija. Semafor je na kraju pokazao velikih 63:34 za raspoložene Virovitičanke.

Do kraja natjecanja predstoje još dva kola i to protiv Koprivnice i Podravca iz Virja, a tada slijedi ono najvažnije, a to je polufinale Prvenstva Regije Sjever. Ovogodišnji prvak izravno će se plasirati na poluzavršnicu Prvenstva Hrvatske u TOP 8 najuspješnijih klubova iz Hrvatske u ovoj kategoriji.

Zadovoljstvo nije krio ni trener Robert Fritz.

-Svaki trener mora biti zadovoljan nakon ovakve utakmice kada osjetite zajdništvo u ekipi i borbu za svaku loptu. Kada smo prihvatili to pravilo, tada je ova utakmica za domaće igračice bila završena, kao što će uz takav pristup biti i svaka iduća za sve protivnike. Sada nam predstoje još dvije utakmice, a onda u lov za pehar, nadamo se onaj zlatnog sjaja – zaključio je na kraju trener Fritz.

ŽKK Radnik Križevci – ŽKK Virovitica 34:63

ŽKK Virovitica: Monika Požežanac Sabolić, Margareta Cenger 10, Alisa Lovreković 14, Nika Gverić 25 (5×3), Lana Bajivić 6, Dorotea Blažičević 2, Lorena Kanižaj 2, Ena Salajić 3, Tena Tolušić 1.

(ŽKK Virovitica)