Gdje proći jeftinije? Aplikacija “Kretanje cijena” od sutra dostupna građanima

Aplikacija o kretanju cijena u maloprodaji, tzv. “bijela lista” sutra će biti dostupna građanima i predstavljena javnosti, najavio je u četvrtak ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović na sjednici Vlade, piše poslovni.hr.

– Aplikacija je u testnoj fazi i sutra će biti dostupna građanima i predstavljena javnosti- rekao je Filipović.

Trgovci koji su na toj tzv. “bijeloj listi” su Konzum, Tommy i KTC i oni su Ministarstvu dostavili sve tražene podatke, a to je oko 350 artikala čije će cijene građani moći usporediti svakih 15 dana.

Filipović je naveo kako se na temelju podataka koji su do sada pristigli, može reći da su od 31. prosinca do jučer u Konzumu porasle cijene četiri artikla i to se odnosi na nesezonsko povrće, a sličan trend je i u KTC-u i Tommy-u.

– Mislimo da je ovakav način informiranja javnosti jako dobar i da će “bijele liste” pomoći građanima donositi odluke prilikom kupnje te će moći povjerenje pokloniti trgovačkim lancima koji su odlučili biti transparentni- kazao je Filipović.

(poslovni.hr)