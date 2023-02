Udruga žena “Guščarice” Grabrovnica i učenici OŠ Petra Preradovića Pitomača prikazali stari običaj obilježavanja Valentinova

Udruga žena “Guščarice” Grabrovnica, zajedno u suradnji s Osnovnom školom Petra Preradovića Pitomača, prikazala je tradiciju obilježavanja Valentinova kako su to radili naši stari. Tako su obilježavanju Valentinova i prikazivanju “Vrapčevih svatov” sudjelovali učenici 6.a i 8.a razreda Osnovne škole Petra Preradovića Pitomača, te ravnatelj škole Igor Maresić.

U Grabrovnici su se na Valentinovo u neka davna vremena u mnogim domovima održavali “Vrapčevi svati”. Naime, stariji su djecu uvjeravali da se taj dan ptice žene, pa bi tradicija bila da taj dan roditelji djecu pošalju po ostatke sa svadbe. Tada bi na granama drveća, u grmlju ili u snijegu, sakrili razne kolačiće, slatkiše, jabuke i orahe koje bi djeca na Valentinovo ujutro išla tražiti, a potraga za ostancima potrajala bi sve dok ne bi otkrili i košaru u kojoj je bilo domaće šunke, kobasica, sira, sokova, odnosno pravog svatovskog obilja.

– S obzirom na to da u današnje vrijeme stvarno svašta slavimo, ovo su naši stari običaji i kao udruga koja se bavi očuvanjem i promicanjem starih običaja htjeli smo te “Vrapčeve svatove” pokazati mladima i da sami vide kako se nekada živjelo i kako se nešto obilježavalo, odnosno kako smo mi slavili Valentinovo- kaže predsjednica Udruge žena “Guščarice” Lidija Dmitrus.

Također, običaj je bio da djeca dobiju i nove crvene čizmice, odnosno ozebline na stopalima, jer su roditelji djecu slali bosu ili oskudno obuvenu. “Vrapčeve svate” pratila je pjesma, odnosno plač djece zbog hladnoće i time su zapravo stvarali pjesmu kao što i vrpci na granama pjevaju.

– Sedamdesetih godina, kada sam ja bila dijete, meni je moja mama pripremila “Vrapčeve svate” i u slamu je stavila razne slatkiše, šunke i ujutro me probudila i rekla: “ajde brzo, vrapci su otišli na vjenčanje”. Naravno, bosi smo morali ići do toga, a nekada su zime bile dosta jake i pune snijega i naravno da smo plakali i tako stvarali glazbu, kako su oni rekli, jer je bilo stvarno hladno. Htio si što brže to sve pronaći i pokupiti da bi se vratio doma na toplo– kaže Lidija.

Tako su učenici u Interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića isprva čuli priču tj. legendu o “Vrapčevim svatima” te su ponešto naučili kroz prezentaciju o samim pticama, a zatim su krenuli u “Vrapčeve svate” odnosn u potragu za malenim paketićima koje su članice Udruge žena “Guščarice” Grabrovnica pripremile i sakrile u Petrov vrt. U svemu tome sudjelovali su i niži razredi Područne škole Grabrovnica. Nakon “Vrapčevih svatova” učenici su u Društvenom domu u Grabrovnici izrađivali hranilice i kućice za ptice koje će biti postavljene u Petrovom vrtu.

– Ovime smo htjeli prenijeti tu tradiciju obilježavanja Valentinova odnosno “Vrapčevih svatova”. Nekada ljudi nisu otvoreno pokazivali ljubav i kroz takva razna šaljiva događanja se zapravo prikazivala ljubav odnosno slavila se ljubav kroz “Vrapčeve svate” što je ujedno bio i nagovještaj proljeća- kaže Lidija.

(www.icv.hr, ib)