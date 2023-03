4. NL BJ-KC-VT Na krilima pobjede u županijskom derbiju Voćin putuje u Predavac: Pitomača i Slatina pred svojim navijačima, “Grofovi” na teškoj misiji u Cvetkovcu

Na četvrtoligaškim travnjacima ovog se vikenda igraju susreti 15. prvenstvenog kola.

PITOMAČA – ČAZMA

Najviše razloga za veselje u prvom proljetnom kolu imali su Pitomačani, koji su u derbiju polusezone na gostovanju u Grubišnom Polju slavili s 4:2 i tako još jednom potvrdili status najbolje ligaške momčadi, a ujedno prvim pratiteljima pobjegli na +5. Bila je to velika pobjeda u velikom susretu, ali trener Ivan Presečan svjestan je da se prvenstva osvajaju na malim utakmicama i zato pred domaći subotnji ogled s Čazmom nema opuštanja.

Čazma vodećoj Pitomači dolazi u goste nakon teškog domaćeg poraza protiv Tehničara. Cvetkovčani su u tom susretu bili bolji i slavili s uvjerljivih 5:0. Čazma, koja je jesenski dio sezone završila u pobjedničkom stilu (domaćom 1:0 pobjedom protiv Molvaraca), trenutno se nalazi na 8. mjestu s 18 bodova.

U oba sastava nema kartoniranih igrača. Pitomačanima, koji su do sada skupili čak 39 bodova, Čazma ne bi trebala biti veća prepreka za nastavak pobjedničkog niza.

SLATINA – GRANIČAR LEGRAD

Nogometaši Slatine u prvom proljetnom kolu poraženi su na gostovanju u susjedskom derbiju od Voćina. Osim bez tri boda, Slatinčani su ostali i bez trojice igrača. Crveni karton zaradio je vratar Dino Radonjić, dok su Matija Bubaš i Franjo Farkaš dobili akumulirani treći žuti karton i neće imati pravo nastupa u domaćem susretu s Graničarom iz Legrada.

Trener Slatine Nikica Hat ne očajava.

-Konačno smo se igrački kompletirali. Na raspolaganju imam 19 igrača, tako da se ne bi trebao osjetiti izostanak trojice prvotimaca. Doći će i do određenih promjena u početnom sastavu. U subotnjem susretu jedni nam je cilj osvajanje sva tri boda – najavio je Hat.

DINAMO PREDAVAC – VOĆIN

Nakon dosta turobne jeseni, u redovima nove momčadi u 4. ligi Bjelovar – Koprivnica – Virovitica došlo je do promjena u trenerskom, igračkom i upravljačkom kadru. Već u prvom proljetnom kolu momčadi Voćina je “zasjalo sunce”. U županijskom derbiju “ljubičasti” su na svom “domaćem” terenu u Mikleušu svladali Slatinu 2:1.

U nastavku natjecanja gostovat će kod Dinama u Predavcu. Na početku natjecanja, Voćin je u susretu s Dinamom gotovo do posljednjeg trenutka imao u rukama tri boda, ali iskusni gosti uspjeli su poravnati na 2:2 i doći do boda. Momčad Voćina u Predavac putuje kompletna i bez opterećenja, ali s nadom da može doći do pozitivnog rezultata.

TEHNIČAR CVETKOVEC – SUHOPOLJE

Nakon poraza na otvaranju drugog dijela sezone na stadionu Park, pred nogometašima Suhopolja prvo je ligaško gostovanje ovog proljeća.

Danas će ih ugostiti Tehničar, trećeplasirana momčad prvenstva, a unatoč dobroj igri koju su pokazali u prvih 90 minuta, teško da će Pemperov sastav doći do novih bodova u Cvetkovcu.

Podsjetimo, Tehničar je u prvom dijelu sezone bez većih problema slavio protiv “grofova” s 5:0, a ulogu velikog favorita imaju i u današnjem dvoboju.

4. NL BJ-KC-VT, 15. kolo: Subota, 18. ožujka u 15:30

Slatina – Graničar (L)

Pitomača – Čazma

Tehničar (C) – Suhopolje

Mladost (M) – Ferdinandovac

4. NL BJ-KC-VT, 15. kolo: Nedjelja, 19. ožujka u 15:30

Mladost (KP) – Garić (G)

Dinamo (P) – Voćin

Borac (I) – Bilogora ’91 (GP)

