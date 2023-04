U Virovitici održana tribina o ratu u Ukrajini: Stručnu analizu vodili general-pukovnik Slavko Barić i poznati vojni analitičar Robert Barić

Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata grada Virovitice i Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Virovitičko-podravske županije, jučer (četvrtak) su u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica organizirali tribinu pod nazivom “Rat u Ukrajini”.

Tom prigodom stručnu analizu rata vodili su predsjednik UDVDR-a Republike Hrvatske, general-pukovnik Slavko Barić i poznati vojni analitičar, profesor na Fakultetu političkih znanosti docent Robert Barić.

-Mi dragovoljci i veterani Domovinskog rata shvatili smo da je rat koji se odvija na prostorima Ukrajine zahvatio cijelu Europu, odnosno svijet i da smo svi na neki način u to uključeni. Držimo da naši građani koji izdvajaju ogromna sredstva za taj rat i trpe određene posljedice, imaju pravo znati stvarno stanje i događaje na tom ratištu, kakve su perspektive i što to znači u sigurnosnom smislu za Republiku Hrvatsku i Europu. Držimo da je sigurnosnu sliku potrebno sasvim drugačije formirati, dati joj veći značaj i više se o tome informirati. Nama predavačima na tribinama će biti zadaća što više rasvijetliti situaciju u Ukrajini te osvijestiti građanstvo da je sigurnost nešto što nema alternativu i da je to isključivo naše pitanje, a ne pitanje nekog drugog izvan Hrvatske – upozorio je sve nazočne na tribini Slavko Barić i naglasio kako je Virovitica prva u nizu destinacija gdje će se iste održavati.

U svom predavanju vojni analitičar Robert Barić odmah na početku naglasio je da se radi o vrlo kontradiktornom ratu.

-S jedne strane vidimo najsuvremeniju tehnologiju popraćenu s pregršt brzih informacija sa satelitskih snimki i vrlo moderno jako naoružanje, a s druge strane elemente rovovskog rata za kojeg se mislilo da je završio s Prvim svjetskim ratom. Naime, Ukrajinci su napravili na istoku zemlje duboku obranu koju su uspjeli održati, a ruska strana je to osjetila velikim ljudskim i materijalnim gubicima. Gledano globalno, ovaj rat je primjer kako je teško predvidjeti kako će izgledati sukob u budućnosti. Sasvim je izvjesno kakav utjecaj ovaj rat ima za Europu i za svijet, što je u biti bila i glavna Putinova namjera kada je u veljači prošle godine napao Ukrajinu. Njegove namjere da naglim napadom na Ukrajinu riješi rat nisu uspjele, kao ni njegovo nastojanje da u potpunosti pokori veće gradove. Ukrajinci su odgovorili protuofenzivom, a to čine i dalje. Osim toga moramo znati da tu svesrdnu pomoć imaju i od NATO snaga koje svakodnevno iz zraka snimaju situaciju o ruskim snagama, a podatke odmah šalju Ukrajincima. Evidentno je da ruske snage unatoč svim nastojanjima ne bilježe željeni uspjeh, no kao što sam to i rekao nedavno na konferenciji u Estoniji, razloga za preveliki optimizam nema. Čak i da Putin bude maknut, ruska vojska ima potencijal za reorganizaciju. Njegovi nasljednici pripremat će se za novu rundu. U svakom slučaju Zapadu treba nova taktika za obuzdavanje Rusije, koja se ne može izolirati. Sankcije polako djeluju, no Rusija ima sredstva za još dvije godine vođenja rata – objasnio je Robert Barić.

Tom prigodom vojni analitičar osvrnuo se i na temu uporabe nuklearnih projektila.

-Korištenja ruskih nuklearnih projektila neće biti, kao prvo to bi bilo neefikasno i ono važnije, u tom slučaju Rusija bi dobila isti odgovor od nekih drugih zemalja s nuklearnim naoružanjem. Putin je toga itekako svjestan, tako da sumnjam da će to upotrijebiti – zaključio je tom prigodom Robert Barić.

Tribini pod nazivom “Rat u Ukrajini” nazočili su načelnik PU virovitičko-podravske Marcel Štrok te predstavnici braniteljskih udruga i drugi, a iskrene zahvale predavačima na dolasku uputili su ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Robert Fritz, predsjednik UDVDR-a Virovitice i Virovitičko-podravske županije Vlado Paurić te u ime Grada Virovitice predsjednica Gradskog vijeća Ivančica Fett – Škvarić.

Povijest nas je već odavno trebala naučiti da je rat najveća čovjekova niskost i kada se utišaju glasovi razuma, progovara govor oružja. Upravo ste vi sudionici i svjedoci takvih događaja koji su se odvijali i na našim prostorima tijekom Domovinskog rata i to možete posvjedočiti. Upravo ta paralela koju možemo povući, omogućava nam da bolje shvatimo patnju ukrajinskog naroda, ali i budemo što bolje informirani o tijeku rata i kakav odraz on ima na Hrvatsku – rekla je tom prigodom Fett -Škvarić.

(www.icv.hr, bs, foto: B. Sokele)