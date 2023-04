Učenici i mentori Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica nižu uspjehe: Nagrade s državne razine ponos ne samo roditeljima, već i cijeloj školi

Glazbena škola „Jan Vlašimsky“ i četvrtu godinu od proglašenja najboljom glazbenom školom u Hrvatskoj nastavlja nizati uspjehe na raznim regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima, s kojih učenici donose odlične rezultate. Njihova postignuća odrazila su se i na reputaciju škole na razini Republike Hrvatske, ali i šire.

Kada govorimo o uspjesima, novina je i jedan izniman mladi kompozitor Damjan Krupa kojeg je zamijetila profesorica Sandra Pavić iz Slatine i koji je došao u Glazbenu školu „Jan Vlašimsky“ u „ruke“ profesora Jurice Hrenića s kojim ostvaruje izvrsne rezultate iz kompozicije.

– Sve je to pokazatelj da je nova planirana Glazbena škola neophodna budući da imamo velik broj zainteresiranih za našu školu s područja cijele Hrvatske. Učenici streme Virovitici i našoj Srednjoj glazbenoj školi jer vide da se ovdje kvalitetno radi, da profesori kvalitetnim radom i trudom svoje vještine prenose na svoje učenike. Tako imamo i 17 studenata koje čekamo da dođu u Viroviticu, da se vrate i nastave ono što su i započeli kao generacija – kaže ravnatelj Damir Mihaljević, koji je nedavno reizabran na ovu funkciju i trenutno je u trećem mandatu, ovaj put u zvanju ravnatelja-mentora.

Mlade nade vidi kao vrlo dobre i odlične studente od kojih svatko na svom instrumentu ili u teoriji, kaže, postižu izvrsne rezultate na natjecanjima i predstavljaju ponos cijeloj školi.

Svaki rezultat učenika ravnatelj Mihaljević vidi kao spoj rada, truda, volje i ljubavi koje zajedno ulažu i učenik i mentor. Rad je to koji nema cijenu, ističe, i koji nijedna satnica ne može platiti.

– To se radi isključivo s ljubavlju i entuzijazmom, to je nešto u što su utrošeni dani i sati truda s učenicima kako bi se došlo do izvrsnih rezultata koje postižu – naglašava o nagradama s kojima se učenici vraćaju sa svakog natjecanja u Hrvatskoj.

PODRŠKA TEMELJ USPJEHA

Kada govorimo o planu izgradnje nove Glazbene škole, za nju se ukazala potreba zbog velikog broja djece koja su jako zainteresirana i talentirana na području umjetnosti.

– Htjeli bismo im omogućiti da se razvijaju u skladu sa svojim interesima. Plan nam je prerasti u umjetničku školu kako bismo talentiranim učenicima omogućili da mogu završiti umjetničku školu po određenim standardima koje je propisalo Ministarstvo odgoja i obrazovanja i tako jednako participiraju na fakultetima kao što to danas čine učenici koji završe, recimo, neku od gimnazija – o željama u skoroj budućnosti govori ravnatelj Mihaljević.

Do tada učenici svladavaju učenje sviranja instrumenta, solfeggio i donose izvrsne rezultate s natjecanja. Ove godine sudjelovali su na regionalnom te na 61. državnom natjecanju, a dosad su se iskazali i na raznim međunarodnim natjecanjima, kao i onima koja su održana online.

– Trudimo se djeci omogućiti što kvalitetniju edukaciju, školovanje i pripremiti ih za glazbene akademije. Naravno, svega ovoga ne bi bilo da uz roditelje, koji su prva i najveća podrška svom djetetu, nemamo i podršku Grada Virovitice i Virovitičko-podravske županije, gradonačelnika Ivice Kirina i župana Igora Androvića.

Zahvaljujemo na podršci i ostalima, ustanovama kulture, turističkim zajednicama i svima s kojima surađujemo i zajedno dajemo doprinos u stvaranju i kreiranju kulture grada Virovitice. Veseli me što se kroz rezultate i trud učenika i mentora naša škola i dalje predstavlja kao jedna od uspješnijih škola u Hrvatskoj – zaključuje ravnatelj Damir. Mihaljević.

ŠTO O VJEŽBANJU, OBAVEZAMA I LJUBAVI PREMA GLAZBI KAŽU NAGRAĐENI UČENICI S DRŽAVNE RAZINE?

Palma Ramljak: Drago mi je što je moj rad prepoznat od strane profesora



Učenica 2. razreda Srednje glazbene škole „Jan Vlašimsky“ u Virovitici i učenica 2. razreda Gimnazije Petra Preradovića Virovitica Palma Ramljak sudjelovala je na međunarodnom natjecanju u Bačkoj Palanci, osvojila je 1. mjesto u svojoj kategoriji. Na HDGPP-ovom natjecanju u Novskoj je osvojila drugu nagradu. Nedavno je imala nastupe u Varaždinu na smotri pijanista i u Osijeku, na prvoj etapi natjecanja Piano Pyramid.

– Iza svih nastupa stoji dosta odricanja, rada, upornosti i ljubavi prema glazbi. Polaziti dvije škole istovremeno je poprilično zahtjevno, no atmosfera u Glazbenoj i podrška koju dobivam od svoje profesorice Karoline Petrović i ravnatelja Damira Mihaljevića, koji je uvijek na raspolaganju, olakšava mi svladavanje obaveza i stresnih razdoblja. Trenutno se pripremam za drugu (eliminacijsku) etapu za Piano Pyramid i naše školsko natjecanje, virovitičku Klavirijadu. Drago mi je što imam priliku i uvjete za nastavak glazbenog obrazovanja i smatram se sretnom što je moj rad prepoznat i od strane profesora i izvan naše škole. Zahvalna sam što imam priliku za nastupe i dodatna usavršavanja – rekla je Palma.

Sara Vranić: Sve je moguće kad se ulože vrijeme, trud i volja



Uspjehe niže i učenica Sara Vranić, koja je došla do prve nagrade u 4. kategoriji na 61. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa u kategoriji Solfeggio, ali i na državnom natjecanju gdje je također osvojila 1. nagradu i 1. mjesto.

– Drago mi je što se moj trud i rad tijekom svih ovih godina isplatio jer je Solfeggio predmet koji zahtijeva dosta vježbe i treniranja sluha, a dokaz tomu je mali broj djece koja su prošla dalje na državno natjecanje. Sve je moguće kad se ulože vrijeme, trud i volja. To smo dokazali samim prolaskom na državno natjecanje, a potom i nagradama koje smo ondje osvojili. Također moram zahvaliti i školi, ravnatelju i izvrsnim profesorima koji su nas pripremali za natjecanje. Odradili su izvrstan posao i izuzetno mi je drago što sam učenica ove škole – rekla je Sara.

Borna Gernhard: Škola je super, a rezultatima sam jako zadovoljan



Borna Gernhard je učenik 3. razreda Srednje glazbene škole koji je također u 4. kategoriji osvojio 1. nagradu na 61. državnom natjecanju u kategoriji Solfeggio.

– Na natjecanju je bilo dosta zahtjevno i stresno, ali bilo je dovoljno vremena za sve. Zadovoljan sam svojim rezultatom, kao i svojih kolega koji su osvojili prve nagrade. Sretan sam što imam prilike sudjelovati na ovakvim velikim natjecanjima i što nas jako dobro pripreme za takva natjecanja. Ovdje je škola super, zahvaljujući ravnatelju i svim profesorima i mentorima koji nas podržavaju i „guraju“ naprijed. Zahvaljujem im od srca. Vjerujem da ćemo tako nastaviti i dalje jer planiram upisati i glazbenu akademiju – kaže Borna.

Klara Volenik: Volim glazbu i u njoj uživam



Učenica Klara Volenik na državnom natjecanju osvojila je 2. nagradu u 4. kategoriji disciplina klavir.

– Na državno natjecanje iz klavira plasirali su se samo najbolji iz cijele Hrvatske, a među njima sam bila i ja. Iznimna mi je čast što sam se uspjela plasirati na državno natjecanje i osvojiti tu drugu nagradu u svojoj kategoriji. Prije svakog natjecanja imam tremu, ipak je riječ o žiriju u kojem su najbolji glazbenici, profesori s Akademije. Pošto idem u srednju glazbenu i matematičku gimnaziju, cijeli mi je dan ispunjen. No, volim glazbu i uživam u tome. Potrebno je puno vježbe da bi se došlo do ovakvog natjecanja, ali uz pomoć i podršku roditelja, profesora i ravnatelja sve je moguće – kaže Klara.

Damjan Krupa: Glazbena teorija je baš moje područje



U 3. kategoriji na državnom natjecanju u kategoriji Solfeggio 3. nagradu osvojio je učenik 1. razreda Srednje glazbene škole, smjer teoretičar, Damjan Krupa.

– Na državnom natjecanju je bilo dosta stresno i moraš biti dobro koncentriran na zadatke kako bi ih uspio dobro riješiti. Jako sam dobar u području glazbene teorije pa sam se odlično i snašao. Sudjelujem i na drugim raznim međunarodnim natjecanja i tako usavršavam svoje znanje. Naravno, slijedi nam još natjecanja, sljedeće je već u svibnju. Puno radim i u školi i kod kuće, ali budući da mi dobro ide, nije mi teško pripremati se. Ova škola je odlična jer se svi profesori jako trude oko nas, a tu je i ravnatelj koji nam uvijek osigura sve što nam treba – kaže Damjan.

(www.icv.hr, ib)