Za 19. izdanje Ferivi polumaratona do sada 1.200 prijavljenih: Utrke su ujedno i turističke rute grada Osijeka

Ovogodišnje izdanje Osječkog Ferivi polumaratona održat će se u subotu, 15. travnja, a svi zainteresirani se mogu prijaviti još danas i sutra (četvrtak i petak) od 15 do 20 sati u Esseeker centru, te pred samu utrku do 8 sati.

“Utrka s najljepšim pogledom” slavi 19. rođendan, a na rasporedu su polumaraton, štafeta, utrka građana i dječje utrke, a do sada se već prijavilo oko 1.200 sudionika.

Polumaratonu će u petak u 18 sati prethoditi revijalno natjecanje paraplegičara u boćanju, a nakon toga u 19 sati nastupit će STD “Pajo Kolarić”. U međuvremenu će biti panel na temu Fair playa.

-Osječki Ferivi maraton unazad nekoliko godina atraktivna je turistička manifestacija, s kojom počinje niz manifestacija u Osijeku. Osim utrke to je i turistička ruta gradom Osijekom gdje uz bodrenje navijača i glazbenu podlogu može se uživati u znamenitostima Osijeka – istaknula je Tajana Rogulja, direktorica Turističke zajednice grada Osijeka.

Polumaraton starta u subotu u 9 sati, dok utrke građana počinju u 9 sati i 15 minuta. Štafete kreću s polumaratonom, dok su dječje u 17 sati između zelene staze i benta kod osječkog ZOO vrta.

Ruta je slična kao i ranijih godina, od Trga Ante Starčevića, Strossmayerovom, Petefijevom do Konjičkog kluba pa biciklističkom do središnjeg trga. Nastavlja se prema Donjem gradu, a iza Carine se skreće na novu šetnicu, preko pješačkog mosta do katakombi, bentom prema ZOO vrtu. Povratak je preko pješačkog mosta do trga Ante Starčevića.

