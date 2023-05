U Turnašici obilježena 29. obljetnica smrti prvog potpredsjednika Hrvatskog sabora Stjepana Sulimanca Štefine

Na mjesnom groblju u Turnašici danas (petak) polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća obilježena je 29. obljetnica smrti prvog potpredsjednika Hrvatskog sabora Stjepana Sulimanca Štefine.

Uz obitelj na Sulimančevom grobu počast su odali izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, saborski zastupnik Josip Đakić, saborska zastupnica Vesna Bedeković, izaslanstvo Virovitičko-podravske županije u kojem su bili zamjenik župana Marijo Klement i predsjednik Županijske skupštine Dinko Begović, izaslanstvo Općine Pitomača s načelnikom Željkom Grgačićem, brojni gradonačelnici i načelnici s područja Virovitičko-podravske županije – Ivica Kirin (Virovitica), Saša Rister (Orahovica), Hrvoje Miler (Špišić Bukovica), Goran Doležal (Suhopolje), Berislav Androš (Sopje), izaslanstvo Županijskog odbora i Općinskog odbora Pitomače Hrvatske demokratske zajednice, izaslanstvo Zajednice žena “Katarina Zrinski” HDZ-a Virovitičko-podravske županije, izaslanstvo Mladeži HDZ-a Virovitičko-podravske županije, izaslanstvo Policijske uprave virovitičko-podravske predvođeno načelnikom Marcelom Štrokom, predstojnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Virovitica Hrvoje Belobrk, ravnatelj Srednje škole Stjepana Sulimanca Pitomača Marko Marić…

Saborski zastupnik i potpredsjednik ŽO HDZ-a Virovitičko-podravske županije Josip Đakić prisjetio se uloge Stjepana Sulimanca u stvaranju slobodne i suverene Hrvatske.

– Sjećanje na lik i djelo Stjepana Sulimanca trajno ostaje u mojim mislima s obzirom da sam s njim započeo borbu za samostalnu i suverenu hrvatsku državu. Stjepan Sulimanac je bio cjeloživotni borac za ljudske pravice, slobode i za Hrvatski narod. On je kao pripadnik Hrvatske seljačke stranke došao do Franje Tuđmana i s njime počeo stvarati Hrvatsku demokratsku zajednicu. Tako sam i ja, upoznajući ga, stao u te redove i zajedno s njime kao učiteljem ljudskih pravica, narodnog govora i ljubavi prema domovini proveo te prve dane stvaranja Hrvatske demokratske zajednice, političke opcije koja i danas obnaša dužnost, koja je ispunila sve Tuđmanove ciljeve. On je kao najstariji član otvorio novi saziv Hrvatskog sabora i postao njegov prvi potpredsjednik. Ostavio nam je nasljeđe, vječnu borbu za pravo i pravdu, za slobodu i samostalnost, za očuvanje hrvatskog identiteta – rekao je Đakić.

Nakon polaganja vijenaca i molitve koju je predvodio turnašički župnik vlč. Zdravko Radoš, počast je odana i na spomen-obilježju Stjepanu Sulimancu kod Područne škole u Turnašici, a potom je u župnoj crkvi Presvetog Trojstva u Turnašici služena sveta misa zadušnica.

(www.icv.hr, mp; foto: K. Toplak, M. Bašić)