Danas (petak) je u Đurđevcu održana poslovna konferencija “Dobre prilike kontinentalnog turizma“ koja je kroz tri tematska panela analizirala dosadašnji razvoj turizma u unutrašnjosti Hrvatske te buduće perspektive koje se pružaju turističkim dionicima.

U uvodnom obraćanju prisutne je pozdravio gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči.

– Svima nama ovdje je zajedničko da se bavimo i pokušavamo se baviti turizmom na kontinentu. Na sreću i na žalost imamo more i zapostavili smo ovaj dio koji ima velike prirodne i kulturne znamenitosti. Ako pogledamo da jedna Austrija ima pet puta veće prihode iz turizma nego cijela Hrvatska, a nema more, onda vidimo zapravo koliki je potencijal u kontinentalnom turizmu koji se može odvijati tijekom cijele godine. Vjerujem da će ova konferencija rezultirati nekim konkretnim suradnja i projektima i da ćemo se pomaknuti prema naprijed u razvoju turizma. Mi smo si zadali kao cilj da razvijamo turizam na području grada i okolice. To je neka prva ambicija i da onda iz toga stvaramo rezultate i pozitivne pomake – rekao je gradonačelnik Janči.

Poslovni skup otvorio je Branko Uvodić, dugogodišnji televizijski urednik i voditelj, koji je svojim kultnim serijalom “Lijepom našom” desetljećima obilazio cijelu Hrvatsku, pa i njezine najmanje i najskrivenije kutke, te je u svom uvodnom izlaganju podsjetio na mnoge neiskorištene potencijale kontinentalne Hrvatske.

U prvom panelu pod nazivom “Brandiranje kontinentalnog turizma” naglasak je stavljen na analizi svega što kontinentalna Hrvatska nudi u smislu turizma i raspravi treba li to objediniti u krovni brand ili stvoriti niz pojedinačnih brandova za različite turističke niše, te kako najbolje promovirati kontinentalne turističke potencijale.

Drugi panel “Interpretacija baštine” namijenjen je promišljanju korištenja prirodne, kulturne i povijesne baštine u svrhu razvoja turizma te kako ispričati priče vezane uz brojne turističke potencijale i resurse, pogotovo nematerijalnu baštinu kojom cijela Hrvatska itekako obiluje.

Treći panel “Resursi i primjeri dobre prakse” zamišljen je kao interaktivni pregled različitih projekata koje su pojedini gradovi i općine dosad uspješno proveli, tema poput na koji način su aktivirali lokalno stanovništvo da se počne baviti turističkim aktivnostima, što turiste privlači a što ne i mnogo drugih elemenata turističkog razvoja.

Konferenciji, uz domaćina gradonačelnika Hrvoja Jančija, prisustvovali su župan Međimurske županije Matija Posavec, predsjednik Gradskog vijeća Đurđevca Željko Lacković, pomoćnica direktora Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Kristina Sočev te ostali predstavnici gradova, općina i turističkih zajednica.

Ova konferencija je svojevrsni uvod u najvažniju đurđevačku manifestaciju, ovogodišnju 55. Picokijadu koja će se održati od 23. do 25. lipnja.

(www.icv.hr, ib; foto: I. Barčan)