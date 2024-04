KINO PITOMAČA Ovog vikenda pogledajte horor “Abigail”, akcijski film “Monkey man” te se nasmijte uz hit stand-up komediju komičara Marka Dejanovića

Ovog vikenda u Kinu Pitomača očekuju vas dvije kino projekcije te hit stand-up komedija. Tako u petak, 19. travnja u 20 sati pogledajte horor “Abagail”. U subotu, 20. travnja s početkom u 20 sati na rasporedu je hit stand-up komediju “Brak, dijete i povremeni seks” bosanskog komičara zagrebačke adrese Marka Dejanovića. A u nedjelju, 21. travnja u 19 sati pogledajte akcijski film “Monkey man”.

ABIGAIL

Izvorno ime: Abigail

Redatelj: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Žanr: horor

Uloge: Melissa Barrera, Dan Stevens, Alisha Weir

Trajanje filma: 113 min

Godina: 2024

Država: SAD

Sadržaj filma: Nakon što skupina potencijalnih kriminalaca otme 12-godišnju kćer balerinu moćne osobe iz podzemlja, sve što moraju učiniti kako bi prikupili otkupninu od 50 milijuna dolara jest paziti na djevojčicu preko noći. U izoliranoj vili, otmičari počinju nestajati, jedan po jedan, i otkrivaju, na svoj sve veći užas, da su unutra zaključani bez normalne djevojčice. Od Radio Silence—redateljski tim Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett koji stoji iza zastrašujućih modernih horor hitova Ready or Not, Scream iz 2022. i prošlogodišnji Scream VI—dolazi drska, krvožedna nova vizija vampirskog filma, koju je napisao Stephen Shields (The Hole in the Ground, Zombie Bashers) i Guy Busick (franšiza Scream, Ready or Not).

HIT STAND UP KOMEDIJA “Brak, dijete i povremeni seks”

Riječ je o showu sastavljenom od fora nastalim od kraja 2017. do sada. A bave se uglavnom onim što mi se u to vrijeme događalo. Kao što i ime showa kaže, pričat ću o životu u braku, o dobivanju sina i učenju očinstva te naravno o temi kojom ću se sigurno baviti do kraja života, predivnom, prekrasnom, životdavajućem seksu. Pričat ću i o nekim težim temama, bit će i nešto crnog humora, trunka religijskog, pokoja opservacije o svijetu i sebi…

Ulaznice možete kupiti u trgovini Kušlec u Pitomači po cijeni od 8 eura u pretprodaji i 10 eura na dan izvedbe.

MONKEY MAN

Izvorno ime: Monkey Man

Redatelj: Dev Patel

Žanr: akcija, triler

Uloge: Dev Patel, Sharlto Copley, Pitobash

Trajanje filma: 120 min

Godina: 2024

Država: SAD

