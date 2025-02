Rafaela Tripalo, Virovitičanka s londonskom adresom, ima nevjerojatnu priču; počinje u malom župnom zboru u Milanovcu, a kulminira ni manje ni više nego ovogodišnjim Grammyjem za filmsku glazbu za Maestro, film koji je režirao i u kojem glumi Bradley Cooper.

Maestro je američka biografska romantična drama iz 2023. godine koja se usredotočuje na odnos između američkog skladatelja Leonarda Bernsteina i njegove supruge Felicie Montealegre. Režirao ga je Bradley Cooper, prema scenariju koji je napisao s Joshom Singerom. Zvijezda “Mamurluka” i drugih filmskih uspješnica i glumi u filmu, glavnu mušku ulogu.

Glazbene dionice filma obilježio je Londonski simfonijski orkestar i Londonski simfonijski zbor, u kojem Virovitičanka Rafaela pjeva već šestu godinu zaredom i koji je prekjučer (nedjelja) osvojio nagradu za filmski glazbeni album godine.

FARMACEUTSKI SURADNIK I DRUGI ALT

O svom pjevanju, zahvaljujući kojem danas radi s najvećim svjetskim dirigentima i skladateljima, iskustvu snimanja glazbenog albuma s poznatim zvijezdama i o tome što joj glazba znači podijelila je s nama ova svestrana, vesela, zanimljiva i znatiželjna Virovitičanka koju je život zasad odveo “na Otok”.

U Londonu radi u jednoj tvrtki koja surađuje s farmaceutskom industrijom , a potom trči na probe zbora u kojem uživa. Londonski simfonijski zbor čini oko 120 pjevača iz 25 zemalja, a uz Rafaelu, samo je još jedna Hrvatica uspjela doći u ovo birano društvo jednog od najvećih i najpoznatijih zborova na svijetu.

Zbor je specijaliziran za izvedbe velikih simfonijskih i oratorijskih djela te sudjeluje u izvedbama klasične, ali i suvremene glazbe. Osim u Londonu, često gostuje na međunarodnim turnejama i nastupa u prestižnim dvoranama diljem svijeta, pa je tako Rafaela nastupala pred princem Albertom od Monaka, osjetila moć glazbe u nekim od najvećih koncertnih dvorana, nastupajući s djelima skladatelja poput Beethovena, Brahmsa, Verdia, Mahlera i Stravinskog, ali i suvremenih skladatelja. Njihova dirigentica Mariana Rosas dolazi iz Argentine i buduća je glazbena zvijezda, kako je vide glazbeni znalci.

Na albumu koji je osvojio Grammy zbor i orkestar radili su s legendarnim kanadskim dirigentom i pijanistom Yannickom Nézet-Séguinom, glazbenim direktorom Metropolitan orkestra u Montrealu, Metropolitan Opere u New Yorku, osobom koja je nadahnula stvaranje serije “Mozart in the jungle”.

-Ova nagrada nam je svima pozitivan šok, no, ako objektivno pogledamo na energiju, način snimanja i potom “miksanja” u tehničkom smislu, definitivno zaslužuje Grammyja. Za nas ovaj album predstavlja jednu revoluciju, u kojoj smo bili ponosni sudjelovati – kaže nam Rafaela, koja je odrasla u virovitičkom Milanovcu, završila Brliće i Gimnaziju Petra Preradovića u Virovitici, a potom i antropologiju i španjolski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, da bi je, vječno znatiželjnu, put nakon toga nanio i na Medicinski fakultet, gdje je završila smjer javnog zdravstva.

ORATORIJSKI ZBOR U ZAGREBU, BEČKA FILHARMONIJA

Pjevni počeci bili su joj u malom župnom zboru u Milanovcu. Za vrijeme studija, ova zaljubljenica u note, ritam i snagu i ljepotu glazbe priključuje se u Oratorijski zbor Crkve sv. Marka “Cantores santi Marci” u Zagrebu, s kojim su osvojili dva zlata na olimpijadi zborova u Rigi.

Posao ju je potom odveo u Austriju, Beč i Salzburg, gdje je pjevala u zboru Bečke filharmonije, a potom i u London, gdje je i sad. Iako amaterski pjeva, vrlo profesionalno pristupa probama i nastupima, budući da zbor i okrestar danas rade s najvećim glazbenim imenima.

-Pjevam drugi alt, a glazba je oduvijek moja velika ljubav. Londonski zbor je svojevrsna najviša stepenica na kojoj trenutno stojim i pitam se; kako sam uopće završila ovdje? U pozitivnom smislu, naravno. Moram priznati da sam uvijek “na rubu” da odustanem jer je u isto vrijeme i teško i zahtjevno, a, onda, opet, kada dođe koncert, sve je vrijedno tog osjećaja, te energije, snage koju glazba ima ne samo na slušatelje, već prvenstveno na sve nas – emotivno priča Rafaela.

Kaže kako su za vrijeme snimanja “Maestra” rasplakali i samog “Maestra”, Bradleya Coopera, koji je glumio Bernsteina i s kojim su puna tri dana snimali scenu u kojoj zbor nastupa u nevjerojatnoj Ely katedrali.

-Snimali smo dio u kojem je Bradley Cooper dirigirao zborom, dio koji se nalazi i na najavi filma, nastojeći maksimalno utjeloviti lik poznatog skladatelja i dirigenta. Glumac je inače jako susretljiv i prizeman. Pričali smo u pauzama od snimanja. Bilo mu je važno što više se unijeti u lik. Pazio je da svi pokreti budu što izvorniji Bernsteinovima, u scenama kada ravna orkestrom i zborom.

Nakon tri dana snimanja za potrebe filma, s izvornom akustikom i mikrofonima koji su bili postavljeni diljem katedrale, dirigentsku palicu je preuzeo Yannick. Mi smo do tada pjevali tiho, iz tehničkih razloga, no kada je sve bilo gotovo, zapjevali smo iz sveg srca. To je bio tren u kojem smo svi počeli plakati, mi pjevači, svirači, publika koja nas je slušala, pa i glavni glumci. Glazba je preuzela, mi nismo bili bitni. To je ono neopisivo, što nas sve okuplja i daje smisao – smatra Rafaela.

Scena u filmu o kojoj govori snimana je u listopadu 2022. godine, a tijekom 2023. snimili su i dio glazbenih dionica u studiju. Zbor i orkestar u to su vrijeme imali nastupe po Njemačkoj, Monaku i drugim zemljama.

-Svima će nam ovo ostati u pamćenju jer se rijetko dogodi da osvojiš Grammy, no radujemo se i svakoj novoj turneji koja nam donese novu zemlju, kulturu, ljude i doživljaj koji se s malo čim može usporediti. Čudesno je biti dijelom nečeg ovakvog. Po danu, mi zboraši smo zaposlenici, imamo diplomate, liječnike, ljude svih struka u zboru. Ali kada proba počne, sve drugo nestane. Ostajemo mi i glazba. Jedan poseban svijet, stvaran i dirigiran rukom majstora, u kojem svatko od nas ima svoje, važno mjesto – zaključuje Rafaela, kojoj možemo poželjeti samo sreću i nastavak nevjerojatne glazbene priče.

(icv.hr, mlo, foto: ustupljene fotografije)