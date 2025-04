U nazočnosti gradonačelnika Orahovice Saše Ristera te vrhunskih enigmatičara, jednog od ponajboljih hrvatskih Ilije Ozdanovca i bosanskohercegovačkih Nedeljka Nedića, u Društvenom domu u Dugoj Međi održana je redovna godišnja skupština Enigmatske udruge Orahovica. Predsjednik i zaštitni znak orahovačke enigmatike te jedan od ponajboljih hrvatskih enigmatičara, Stjepan Varaždinac naglasio je u sklopu izvješća o radu kako je orahovačka Enigmatska udruga jedna od najmanjih u Hrvatskoj, ali s vrhunskim rezultatima na državnoj i svjetskoj razini što se potvrdilo i u 2024. godini.

– I u 2024. sudjelovali smo na nekoliko prestižnih natjecanja i to ZeKa 2024. što je Hrvatski zagonetački savez proglasio prvenstvom Hrvatske u dvije kategorije, sudoku i logika. Na tom natjecanju osvojili smo zlatnu medalju u pub kvizu te zapažene rezultate u navedene dvije kategorije. U rabcu je održan poznati SOZAH državno prvenstvo najboljih enigmatičara gdje smo ekipno bili deveti u Hrvatskoj u sastavu Monika Jukić, Damir Vratković i Stjepan Varaždinac, a pojedinačno je Damir Vratković osvojio osmo mjesto, Stjepan Varaždinac 10. , a Monika Jukić 13. što je najbolji rezultat udruge do sada. NA završnici ELQ lige osvojili smo 5 odličja i to jedno zlato moje malenkosti u logici te srebro kao rješavač izvan MENSA-e, a broncu je ekipno osvojila Milica Vratković. Preostala dva odličja osvojili smo u pub kvizu, ekipa Damira Vratkovića srebro, s moja broncu – rekao je između ostalog Varaždinac.

U sklopu plana rada najvažniji događaja je organizacija 41. SOZAH-a u Orahovici.

– Zahvaljujući odličnim rezultatima dobili smo prigodu po drugi puta u povijesti biti domaćini najjačeg enigmatskog natjecanja u Hrvatskoj – SOZAH. Bit će to prvog vikenda u rujnu i očekujemo preko 70 vrhunskih hrvatskih enigmatičara te gostiju iz Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije i Srbije. Isto tako plasirali smo se i na Svjetsko enigmatsko prvenstvo koje će ove godine biti održano u Egeru u Mađarskoj i vjerujem da ćemo uz pomoć grada i donatora osigurati financijska sredstva kao bi sudjelovali – rekao je Varaždinac.

Nakon što su sva izvješća i planovi usvojeni nazočne su pozdravili enigmatičar Nedeljko Nedić iz Orašja BIH i Ilija Ozdanovac iz Vinkovaca.

– Čast mi je danas biti ovdje kod mog prijatelja Stjepana koji je vrhunski enigmatičar i čovjek koji čini dosita velike stvari. Evo dogovorili smo suradnju na predstojećem SOZAH-u gdje ću ja biti jedan od sastavljača zagonetki i to bez naknade jer je to Stjepan itekako zaslužio. Čestitam Stjepanu i njegovoj ekipi na odličnim rezultatima i siguran sam da će ih još itekako biti još – rekao je Nedić, a Ozdanovac dodao:

– Moja suradnja sa Stjepanom i ovom udrugom je dugogodišnja i sjajna i dosita ova ekipa radi ogroman posao. Svi željno iščekujemo SOZAH u Orahovici jer znam da će Orahovica biti odličan domaćin, a posebno bih istaknuo vašeg gradonačelnika koji je jedan od rijetkih u Hrvatskoj koji pomaže enigmatici i dolazi na skupštine ovakvih udruga, to treba poštivati i pohvaliti – rekao je Grozdanovac.

Nazočne je pozdravio i domaćin u Dugoj Međi predsjednik UHBDDR toga mjesta Mirko Bušljeta izdvojivši odličnu suradnju dvaju udruga, a potom je gradonačelnik Saša Rister pohvalio rad orahovačkih enigmatičara koji su, kako je rekao, veliki promotor grada.

– Nastupati i osvajati medalje na državnim natjecanjima te imati odlične rezultate na svjetskim je dosita vrijedno svake pohvale i najbolji način promocije grada. Hvala našim enigmatičarima na velikom volonterskom radu, a mi kao Grad i ja osobno smo im uvijek na raspolaganju kao i u organizaciji Državnog natjecanja SOZAH koje će biti održano u rujnu u Orahovici. Vjerujem kako će rezultati biti još bolji i da će udruga uključiti još veći broj mladih u svoj rad – zaključio je Rister.

