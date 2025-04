Danas, 15. travnja, je u maloj Gradskoj vijećnici gradonačelnik Orahovice Saša Rister potpisao ugovore o financiranju udruga s predstavnicima istih. Na ovogodišnji Javni poziv javilo se 18 udruga za koje će Grad ove godine izdvojiti ukupno 24.545,00 eura, a Grad je ove godine povećao i ukupna iznos za udruge za 10 post.

Najniži iznos koji je bilo moguće dobiti putem gradskog javnog poziva bio je 135 eura, a najveći mogući je 2800 eura dok je najveća moguća vrijedno st projekta koji je mogao biti prijavljen 6.700 eura.

-Zaprimili smo ukupno 20 prijava, dvije nisu bile s područja grada pa je ostalo 18 kojima su projekti odobreni i kojima će sredstva biti prebačena.Ove godine smo podigli iznos za udruge u našem Proračunu i time je svaka udruga dobila veći iznos, a neke čak i više od 10 posto. Moram reći da je bilo udruga koje nisu opravdale sva dobivena sredstva iz prošle godine i za to smo imali dvije opcije, jedna je bila vraćanje tih sredstava Gradu, a druga umanjenje za isti iznos od ovogodišnjih dobivenih i mi smo se odlučili za ovu drugu opciju koja je svima lakša. To su namjenska sredstva i moraju se utrošiti do kraja kalendarske godine – rekao je gradonačelnik Rister te naglasio kako se na ovom Javnom pozivu vrtu uglavnom 20-ak istih udruga kojima zahvaljuje na vrijednosti i aktivnosti.

-Hvala svim udrugama koje su se javile i koje su aktivne jer udruge su uvijek bile ponos i najveći promotor našeg grada stoga i mi kao Grad nastojimo im biti što više na raspolaganju i omogućiti da im da imaju sve što trebaju za svoje aktivnosti i sadržaje – zaključio je Raster.

(icv.hr, vg)