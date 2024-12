Hrvoje Zdelar proglašen je najboljim vratarem ovogodišnje ‘Kutije šibica’ u prestižnoj seniorskoj konkurenciji! Svojim je bravurama tijekom finalnog susreta dizao tribine na noge i bio prvo ime Naturavite u prvih 20 minuta kada je ‘skinuo’ nekoliko velikih prilika malonogometaša Juicy – Maraske. U konačnici, slavili su rezultatom 3:2 i osvojili trofej te novčanu nagradu u iznosu 13 tisuća eura.

Prva ‘rukavica’ i kapetan trećeligaša Pitomače nije mogao sakriti emocije, a ovu pobjedu i naslov 53. Kutije posvetio je Denisu Nemčeviću.

-Hvala predsjedniku NK Pitomače, prije svega našem prijatelju Denisu Nemčeviću bez kojeg sve ovo ne bi bilo moguće. Vjerovao je u nas i ova je pobjeda za njega, za sve ove godine u kojima nas je podržavao u svim segmentima – rekao je na početku Zdelar.

Uputio je potom i zahvale svima koji su vjerovali u njega i suigrače.

-U ime cijele momčadi želim zahvaliti ovim predivnim ljudima iz Pitomače, Virovitice, Bjelovara, Garešnice i drugih mjesta, našim navijačima koji su nas tijekom cijele završnice bodrili s tribina u velikom broju, koji su nas nosili svih 40 minuta, dvorana se tresla od navijanja, što reći osim ‘kapa do poda’. Zahvala i suigračima koji su se lavovski borili i ginuli na terenu do posljednje minute. Na kraju, posebna zahvala supruzi i mojoj princezi Nei koje me podržavaju i čekaju svaki put kada pobijedimo da zajedno proslavimo moje nogometne uspjehe i dobre trenutke – dodao je Zdelar.

Zasluženo je osvojio titulu najboljeg vratara koja će ga sigurno dodatno motivirati u nogometnoj karijeri, a nedavno je proglašen i najboljim sportašem općine Pitomača u 2024. godini.

-Ovo je nestvaran osjećaj, ponosni smo na rezultat i još nismo svjesni uspjeha. Ova ekipa na okupu je 12 godina i nema bolje nagrade od trofeja Kutije šibica, najprestižnijeg turnira u Hrvatskoj i šire. Ovo je nagrada za sve ove godine zajedništva i sloge i vjerujem da na ovome nećemo stati. Ne volim govoriti o sebi, ali ovaj turnir sam branio fenomenalno, ostao sam smiren u kritičnim trenucima i sreći jednostavno nema kraja. Nakon ovakvog pothvata zaslužili smo profeštati, a ubrzo se vidimo na nekim novim turnirima – zaključio je Zdelar.

(icv.hr, ts)