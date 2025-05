Hrvatska muška seniorska reprezentacija pobijedila je Belgiju 22:34 u susretu 5. kola kvalifikacija za EHF EURO 2026. i tako zadržala stopostotni niz, odnosno prvo mjesto. Premda nekompletni, svjetski doprvaci s autoritetom i lakoćom stigli su do nove pobjede i na korak su do savršenog učinka u ovim kvalifikacijama. U nedjelju ih u Rijeci očekuje susret protiv Luksemburga.

Od 19 igrača koliko je imao na ovom okupljanju, izbornik je trojicu morao poslati na tribinu. Ovoga puta izbor je pao na Matiju Špikića, Halila Jaganjca i Antonia Berislava Tokića. Naša početna postava bila je očekivana. Dominik Kuzmanović bio je na vratima, Marin Jelinić i Mario Šoštarić na krilima. Marin Šipić držao je crtu, a na vanjskim pozicijama bili su Zvonimir Srna, Tin Lučin i Mateo Maraš.

Prvi napad naši nisu iskoristili. A odmah zatim ostali smo s igračem manje. Ali nije ih to previše uzdrmalo. Belgija je udarila na zid naše obrane 6-0 pa je ipak Hrvatska postigla prvi pogodak. Bio je djelo Luke Lovre Klarice koji je sjajno reagirao nakon ranog ulaska u utakmicu.

A onda su se uključili Tin Lučin i Mario Šoštarić i već nakon desetak minuta usmjerila je Hrvatska utakmicu na svoj mlin. U 10. minuti Belgija je posljednji put bila na minus jedan. A onda su proradili i naša obrana i napad. Slijedio je niz od šest pogodaka za redom. Pokušao ga je na sredini prekinuti belgijski izbornik Cherif Hamani, ali nije uspio. Belgija je punih 12 minuta bila bez pogotka, a to je na ovoj razini natjecanja često puta ključno.

Hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson puno je rotirao već u prvom dijelu. Tako su svoje minute dobili Veron Načinović, Davor Gavrić (u jednom trenutku i na lijevom krilu) i Diano Neris Češko. Hrvatska je s lakoćom izgradila osam pogodaka razlike do predaha i poslala jasnu poruku domaćinu. Na predah se tako otišlo s rezultatom 8:16. Naši su bili na dobrih 68 posto realizacije. Dominik Kuzmanović skupio je šest obrana. Belgija je imala samo tri obrane vratara i 42 posto realizacije.

Na početku drugog dijela na hrvatska vrata stao je Matej Mandić. Filip Glavaš dobio je priliku na krilu, Marin Šipić vratio se na crtu. Belgija je te promjene iskoristila za dva približavanja na minus šest i nadu da bi nešto više mogla napraviti.

Ali od toga nije bilo ništa. Hrvatska je malo po malo dizala ritam svoje igre i sredinom poluvremena, nakon nove velike serije od šest pogodaka za redom, stigla do plus deset (15:25). Bio je signal hrvatskom izborniku da napravi nove brojene promjene. I svi su je iskoristili. Do 13 razlike išla je naša prednost. Završilo je pogotkom manje, ali to ne mijenja sliku jako lijepog nastupa hrvatske reprezentacije koja je i oslabljena bez Ivana Martinovića i Marka Mamića s pola snage odradila posao u Hasseltu. Uz sve to, izbornik je u ovom susretu, premda su bili u sastavu, poštedio Luku Cindrića i Davida Mandića.

Završilo je 22:34. Sa šest pogodaka naš prvi strijelac bio je Tin Lučin. Po pet su dali Mario Šoštarić i Diano Neris Češko. Naši vratari skupili su 11 obrana (Dominik Kuzmanović 6, Matej Mandić 5). Kod domaćina najbolji Raphael Kotters sa šest pogodaka. Dva manje dao je Dre Riske.

U drugom susretu naše skupine Češka je u gostima pobijedila Luksemburg 22:35 i tako potvrdila svoj nastup na europskom prvenstvu. Hrvatska je s pet pobjeda iz pet nastupa zadržala maksimalni učinak i prvo mjesto Skupine 5.

U nedjelju, 11. svibnja u 18:00 sati čeka je posljednji susret ovih kvalifikacija protiv Luksemburga u Rijeci.

(hrs.hr)