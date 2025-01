Nakon poraza od Egipta, hrvatski rukometaši imali su dva dana za rekuperaciju prije nastavka natjecanja u drugom krugu 29. Svjetskog prvenstva, koje se igra u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj.

Prvu utakmicu drugog kruga Hrvatska igra danas (srijeda) u zagrebačkoj Areni u 20:30 sati s reprezentacijom Zelenortske Republike. To će biti prvi međusobni ogled ove dvije reprezentacije u povijesti.

-Imali smo vremena za odmor i analizu prvog dijela. Pogledali smo utakmicu naših budućih suparnika – Slovenije i Islanda. Mogli smo vidjeti da su to dvije odlične momčadi. Sada se fokusiramo na Zelenortsku Republiku. Vjerujem da ćemo u toj utakmici doći do uvjerljive pobjede. Oni imaju kvalitetne vanjske šutere te odličnog kružnog napadača. Na to se moramo dobro pripremiti, a nas u toj utakmici zanimaju samo dva boda. Time bi podigli naše samopouzdanje i mirnije dočekali utakmice s Islandom i Slovenijom – izjavio je krilni igrač Mario Šoštarić.

Utakmica će biti prenošena na kanalu RTL.

(icv.hr, mš)