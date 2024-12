Međuresorno četrnaesteročlano Povjerenstvo za izradu prijedloga osnovnih mjera jačanja razine sigurnosti u školama, osnovano nakon tragedije u OŠ Prečko, koja je potresla Hrvatsku, usuglasilo se nakon prvog sastanka da se od početka nastave u drugome polugodištu škole moraju zaključavati 30 minuta prije i 15 minuta nakon početka nastave. Nadalje, na svakom ulazu u školu treba biti djelatnik škole zadužen za kontrolu ulaza i izlaza. U školu smiju ulaziti isključivo učenici i djelatnici i to kroz glavni ulaz školske zgrade.

Sve ostale osobe, uključujući roditelje, u školu mogu ulaziti jedino uz prethodnu najavu upravi škole, odnosno razredniku i to tako da ih djelatnik škole dočeka na ulazu i isprati iz zgrade. Svaki radni dan potrebno je provjeravati i zaključavati sve ulaze u škole, a potrebno je i dežurstvo djelatnika škole na hodnicima. Tijekom zimskih praznika škole bi trebale izraditi protokole o zaduženju dežurstava djelatnika na ulazu.

Najviše razgovora vodilo se o angažmanu zaštitarskih službi tijekom radnog vremena škola, no na koncu je dogovoreno da će zaštitari biti odobreni onim školama koje to zatraže.

Riječ je o mjerama o kojima se raspravljalo, a koje su prihvaćene, uskoro će se doznati. Po završetku sastanka izjavu je dao ministar Radovan Fuchs.

-Nakon groznog čina bolesne osobe, tražit ćemo striktno pridržavanje mjere zaključavanja škola te da na ulazu uvijek bude dežurni djelatnik škole. Ono što će se učiniti odmah jest da će se promijeniti brave na vratima škola tako da se vrata mogu otvoriti iznutra, ali ne i izvana. Najveći broj škola u Zagrebu primjenjuje takav način ulaska u školske zgrade, no dio nema taj princip. Sljedeća faza su i problemi tehničke prirode. Jedna od ideja jest da se osim brava promijene i vrata na ulazu u škole, odnosno postavljanje protuprovalnih vrata – kazao je ministar Fuchs.

Najviše razgovora bilo je, rekao je ministar, o angažmanu zaštitara. Zaključeno je da će sve škole koje iskažu potrebu dobiti zaštitare.

-Puno je elemenata za i protiv kada je riječ o zaštitarima. Imamo iskustava koja su ne baš idealna što se tiče dosadašnje primjene zaštitarskih službi. No, u slučaju kada škole zatraže zaštitara, to će im biti omogućeno – izjavio je.

Uz dodatna zapošljavanja stručnjaka prvenstveno u dvosmjenskim školama, a koji bi bili adekvatno educirani za područje zaštite, Fuchs je spomenuo kako će stroga kontrola ulazaka u školu sigurno dati osjećaj sigurnosti i roditeljima i djeci i zaposlenicima. Najavio je sljedeći sastanak povjerenstva za 30. prosinca, gdje će se staviti prvi draft sigurnosnih mjera i smjernica, ali jednako tako protokola u postupanjima.

-Školska igrališta se u dosta slučajeva zlorabe, pa je i tu potreban zaštitarski element i prevencija, a da ne govorimo o dilerima. To se događa uglavnom izvan škola, no i to će se rješavati dalekosežnim mjerama. Odobravat ćemo dodatno zapošljavanje u školama, prvenstveno dvosmjenskim, gdje je to u Zagrebu najveći problem. Problemi su u prvom redu općenito u velikim gradovima zbog arhitektonskih rješenja i komplicirano je raditi nadogradnje za potrebe jednosmjenske nastave. Plan je da do 2027./28. godine sve škole prijeđu u jednu smjenu – izjavio je.

Najavio je paralelno promjenu zakonodavstva, kako bi se pripremile edukacije i tečajevi za sve djelatnike škola o sigurnosnoj zaštiti.

(www.jutarnji.hr)