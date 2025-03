Od danas, 6. ožujka do nedjelje 9. ožujka doći će do znatnih poremećaja u željezničkom prometu zbog radova na dvama velikim željezničkim projektima, modernizacijama dionica Dugo Selo – Križevci i Križevci – Koprivnica – državna granica s Mađarskom. Zbog radova doći će do privremene obustave kompletnog prometa kroz kolodvor Dugo Selo.

U tom razdoblju dio vlakova bit će zamijenjen autobusima, a dio vlakova otkazan, i to na relacijama Vinkovci – Novska – Zagreb Glavni kolodvor, Osijek – Virovitica – Bjelovar – Zagreb Glavni kolodvor, Koprivnica – Zagreb Glavni kolodvor te Dugo Selo – Zagreb Glavni kolodvor – Harmica i obratno. Detaljnije informacije za putnike nalaze se na mrežnima stranicama HŽ Infrastrukture i HŽ Putničkog prijevoza OVDJE te u kolodvorima i stajalištima.

Gradsko-prigradski vlakovi vozit će do/iz kolodvora Sesvete, a između kolodvora Sesvete i Dugo Selo vozit će autobusi.

Od 6. do 9. ožujka putnici s kartama HŽPP-a moći će kao alternativni prijevoz koristiti autobuse i tramvaje ZET-a, a putnici s kartama ZET-a vlakove HŽPP-a.

– Zbog posebne organizacije prometa očekuju se velika kašnjenja zbog kojih se ispričavamo putnicima te ih molimo za strpljenje i razumijevanje – poručuju iz HŽ-a.

Po završetku oba projekta, zajedno vrijednih više od pola milijarde eura sufinanciranih iz EU-ovih fondova, pruga od Dugog Sela do mađarske granice postat će dvokolosiječna i osposobljena za brzine do 160 km/h. Završetak svih radova na oba projekta očekuje se početkom 2026.

(icv.hr, hzpp.hr)