Više od pola milijuna ljudi kupilo je ulaznice za koncert Marka Perkovića Thompsona koji će se održati 5. srpnja u Zagrebu. Iz tog razloga u tijeku je pomama za smještaj na području Zagreba, ali i okolice. U Zagrebu je rezervirano 98 posto kapaciteta, pa se kreveti traže i u okolnim gradovima. Iz tog su razloga brojni tamošnji stanovnici odlučili iznajmiti svaki slobodan kutak svoga doma, pa i dvorišta.

Grupa ‘Stanovi Zagreb – najam’ prepuna takvih oglasa. Na primjer, za 50 eura možete parkirati vozilo u privatnom dvorištu koje se nalazi na 15 minuta od Hipodroma na kojem će se održati koncert.

No, jedan je oglas privukao posebnu pažnju – Zagrepčanin je odlučio iznajmiti svoj automobil. No ne za prijevoz, već za noćenje, i to za dvije osobe za 400 eura. Nudi i mogućnost parkiranja bliže Hipodromu za dodatnih 200 eura.

Do koncerta je ostalo nešto manje od tri mjeseca, teško je i predvidjeti na kakve ćemo oglase još naići. Jedno je sigurno, ovaj će koncert nadmašiti sve dosadašnje glazbene događaje na ovim prostorima. Rasprodan je u rekordnom roku i okupit će više od pola milijuna ljudi, čime je već upisan u povijest kao koncert s najvećim brojem prodanih ulaznica na svijetu.

(icv.hr)