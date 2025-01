U suhopoljskom Dvorcu Janković danas (ponedjeljak) je održana prezentacija i radni sastanak projekta DANSER (DANube SEdiment Restoration), multidisciplinarno inovativnog i znanstveno utemeljenog projekta koji je usmjeren na ranjive i osjetljive fluvijalno-močvarne okoliše rijeka Drave i Dunav, suočenih s velikim izazovima klimatskih promjena i ljudskog utjecaja.

Prezentaciji su, među ostalima, nazočili gradonačelnik Ivica Kirin i zamjenik župana Marijo Klement sa suradnicima, predstavnici VIRKOM-a, Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, SAFU-a, Hrvatskih voda, Sveučilišta u Zagrebu te svih glavnih i pridruženih partnera projekta, u svrhu diskusije projektnih aktivnosti, suradnje na sličnim projektima te razvoja novih ideja s ciljem očuvanja okoliša.

POKRIVENE TRI VELIKE HRVATSKE RIJEKE

Projekt DANSER, financiran u okviru projektnog poziva „Actions for the implementation of the Mission Restore our ocean and waters by 2030“, sadrži 29 partnera i 7 pridruženih partnera iz cijele Europe, a glavni cilj jest kvantifikacija količine sedimenta, povijesna i današnja analiza brzine sedimentacije te održivo upravljanje količinama sedimenta u rijekama Dunavu i Dravi te njihovim pripadajućim riječnim okolišima.

Projektom predviđene metode uključuju suvremena tehnološka i inovativna rješenja koja su u potpunosti usklađena s politikama i direktivama EU, objašnjavaju organizatori današnje prezentacije. Hrvatski tim znanstvenika i stručnjaka, predvođen timom s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, odgovoran je za provođenje istraživačkih i restauracijskih aktivnosti u pilot-područjima Terezino Polje, Kopačkom ritu te Općini Orle, čime su pokrivene sve tri velike hrvatske rijeke.

Doc. dr. sc. Ivica Pavičić, docent na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu i voditelj ekipe srednjeg Dunava, pojednostavio je što spomenuti projekt znači za širu javnost.

– Bilježimo dugoročni trend smanjenja vodostaja na rijekama Savi, Dravi i Dunavu. Osim toga, imamo i problem recentne sedimentacije koja zajedno sa smanjenjem vodostaja dovodi do toga da se rijeke načelno zatrpavaju. Prvo stradaju poplavni okoliši kao što su Kopački rit i rukavci velikih rijeka, pa imamo dugotrajne niske vodostaje, dolazi do zamočvarenja i potpunog gubitka riječnih okoliša. Ovaj bi projekt trebao napraviti usmjerenu restauraciju nekoliko takvih okoliša kako ne bi dolazilo do gubitka, već do povećanja bioraznolikost i očuvanja sadašnjeg izgleda – naglašava Pavičić, dodavši kako je previđeno trajanje projekta četiri godine, od kojih dvije do tri godine odlazi na monitoring, a u zadnjoj godini planirana je intenzivna restauracija.

Dekan istoimenog fakulteta, izv. prof. dr. sc. Vladislav Brkić, istaknuo je svoje zadovoljstvo činjenicom da je upravo RGN fakultet voditelj istraživačkog tima na području srednjeg toka Dunava, podsjetivši kako je konačan cilj ovakvih projekata održivo upravljanje sedimentima poplavljenih područja rijeke Dunav. Dekan se ujedno zahvalio predstavnicima Grada Virovitice i Virovitičko-podravske županije na uvijek srdačnom gostoprimstvu, naglasivši kako će rezultati pilot projekta Terezino Polje biti od iznimnog značaja za čitavu priču.

DRAVA JE „EUROPSKA AMAZONA“

Gradonačelnik Ivica Kirin zahvalio je svim uključenim institucijama, a posebice Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu, na kontinuiranom radu te korištenju svake mogućnosti za zaštitu prirode i okoliša iznimno važnih hrvatskih rijeka, ujedno bivajući najboljim promotorima i motivatorima za rad na tom području. Naglasio je kako ovo nije prvi projekt suradnje sa spomenutim fakultetom, podsjetivši na projekt uređenja Virovitičkih jezera.

– Grad Virovitica podupire i prijavljuje mnoge projekte vezane uz očuvanje nama najvrjednijeg – bioraznolikosti flore i faune, a kreiranjem dokumentacije za prijavu na europske projekte rješavamo stvari koje godinama nisu bile riješene. Ovdje je riječ o projektu koji za cilj ima zaštitu cjelokupnog ovog područja, prije svega mislim na Dravu i Dunav. Potrebno je osvijestiti kako je Drava svojevrsna „europska Amazona“ i jedna od najočuvanijih europskih rijeka, a zahvaljujući europskim sredstvima u mogućnosti smo realizirati određene stvari koje možda kroz nacionalni proračun ne bismo uspjeli – istaknuo je gradonačelnik Kirin, dodavši da se nada što bržem završetku uređenja Virovitičkih jezera kako bi se sva riba vratila u svoje prirodno stanište, kao i rekreativci na područje kakvo je bilo prije samog uređenja.

U ime župana Igora Androvića okupljene znanstvenike, stručnjake i predstavnike uključenih institucija pozdravio je i zamjenik župana Marijo Klement, još jednom zahvalivši svima na prijeko potrebnom radu vezanom uz zaštitu bioraznolikosti i riječnih okoliša.

– Iznimno nam je drago što Virovitičko-podravska županija ima priliku biti domaćin koji okuplja stručnjake iz cijele Europe na provedbi ovog hvalevrijednog projekta. Svi smo svjesni potrebe za očuvanjem kako rijeke Drave, tako i ostalih hrvatskih rijeka i njihovih ekosustava. Stoga vam čestitam na ovom projektu i želim vam puno sreće u provedbi istog. Virovitičko-podravska županija stoji vam na raspolaganju za sve što je potrebno – rekao je Klement.

Stručnjaci na spomenutom projektu stavljaju naglasak i na demonstraciju inovativnih rješenja kao što su prostorno-vremensko identifikacija i kvantifikacija prirodnih te antropogenih fluvijalnih procesa, povijesna analiza onečišćenja, geofizička istraživanja i 3D povijesna rekonstrukcija pilot područja, restauracijske aktivnosti povezivanja sedimentom zatrpanih rukavaca sa rijekom Dravom i mnoga druga.

Ukupna vrijednost projekta je oko 9,2 milijuna eura, dok hrvatski tim, predvođen RGN fakultetom, zadužen za pilot područje Srednjeg toka Dunava, ima na raspolaganju oko 2,2 milijuna eura.

DANSER proaktivno vodi transnacionalnu radnu skupinu za upravljanje sedimentima u riječnim okolišima, temeljenu na suradnji sa svim srodnim institucijama, od transnacionalne i nacionalne razine do lokalnih zajednica koje će sudjelovati u kreiranju rješenja i provođenju projektnih aktivnosti. Isto tako, ovaj projekt značajno doprinosi stvaranju održivih i skladnih odnosa između ljudi i Dunava i Drave, dodaju stručnjaci.

