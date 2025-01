Samo u jednom danu vaše drago dijete postalo je neprepoznatljivo. Od osobe koja s vama razgovara o svemu i prepričava događaje iz škole postalo je zatvoreno biće koje koluta očima na sve što kaže i ne izlazi iz sobe satima. Iako smo svjesni da je ovo pretjerani stereotip, činjenica je da adolescencija, kada dođe, zatiče nespremnim i roditelja, ali i tinejdžera. Dijete se mijenja – tako i treba biti. Te promjene su nekada željene i očekivane, nekada prebrze i nagle, neočekivane i izuzetno stresne. Kao što se mora promijeniti tinejdžer, tako se mora promijeniti i njezin/njegov roditelj. Jer odgajati i živjeti uz školarca te odgajati i živjeti uz tinejdžera nisu ni dvije strane iste medalje – to su dva potpuno različita načina života!

Najavljuje tako novo predavanje Obiteljski centar Područna služba Virovitičko-podravska, na temu “Upomoć, tinejdžer u kući!”, a koje će u okviru programa Obiteljski ZUUM održati u utorak, 28. siječnja od 17 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica.

– Što je to što nam pubertet i adolescencija naše djece donosi – koje su to promjene očekivane, na što ne bi trebali dizati „frku“ a što postaje znak upozorenja da se neke ozbiljnije stvari događaju pitanje je koje si svaki roditelj postavlja svakodnevno. U praksi često dođemo do toga da previdimo očito znakove kojima adolescent traži našu podršku i pomoć, a fokusiramo se na stvari i događaje koje su manje značajni. To doprinosi tome da se odnos roditelja i adolescenta naruši i više nije onako blizak kao što je bio prije samo par mjeseci. Također smo svjesni, i adolescenti i roditelji, da je vidljiv porast teškoća mentalnog zdravlja kod djece i adolescenata te da je ovo period povećanog rizika za ovisnost, emocionalne teškoće, vršnjačko nasilje… Zato je dobro uvijek biti upućen i upoznat s time što se sve može dogoditi, no ne dozvoliti da taj strah upravlja odnosom roditelja i adolescenta, a to već nije lako odraditi. O tome kako pronaći tu ravnotežu nadzora i podrške, što donosi ovo intenzivno razvojno razdoblje, kako očuvati vlastito mentalno zdravlje kao roditelj adolescenta više možete čuti na predavanju – ističu u Obiteljskom centru.

(icv.hr)