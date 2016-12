Branitelji naslova Vallis Aurea ”iščupali” vrijedne bodove

Na 29.malonogometnoj orahovačkoj ”Zimi” odigran je treći natjecateljski dan. Kao i prva dva i treći je bio više nego zanimljiv i neizvjestan, gotovo u svim utakmicama pobjednik je odlučen u završnicama susreta. No, krenimo redom. U konkurenciji do 8 godina Škola nogometa Papuk bila je uvjerljiva kontra vršnjaka iz čačinačke Mladosti uz četiri pogotka Davida Kalema. Uzrast do 12 godina i dalje igra utakmice prvoga kola, a u zanimljivom susretu Škola nogometa FEŠK Feričanci, zasluženo je svladala zdenačku Slogu. Prvu svoju utakmicu ove godine odigrao je i uzrast do 16 godina, u kojoj je Prestige iz Našica uvjerljivo svladao orahovačku MNK Umjetnu. Seniorski dio dan otvorili su feričanački Legionari CB Aloha i Prvo Hrvatsko pivo Našice. Poveli su Feričančani, a ”pivari” su vrlo brzo uspjeli ”poravnati”. Do kraja susreta se rezultat nije mijenjao pa su se zbog plasmana pucali udarci sa šest metara u kojima su za nijansu bili precizniji Našičani. Odigran je potom derbi starih poznanika, Gringosa iz Crnca i čačinačke Mladosti IDM Gradnje. U neizvjesnom i tvrdom susretu bodove su ipak ”uzeli” Čačinčani uz dva pogotka Stipe Čavića. Koliko je nogomet u Orahovici zanimljiv, kvalitetan i neizvjestan pokazala su i dva posljednja susreta dana. U prvom je MNK Slatina jedinom pogotkom i to Mateja Kupresa uspjela svladati Zdenčane, a prava poslastica viđena je u susretu Čačinčana i prijatelja protiv prošlogodišnjeg prvaka kutjevačke Vallis Auree. Vallis Aurea je povela pogotkom Andričića da bi Čačinčani hrabrom igrom došli do poravnanja pogotkom Tonija Ramića. Egal je dugo stajao na semaforu, da bi u samoj završnici ponovno Ivica Andričić nakon jedne brze kontre pogodio bliži kut vratara Čačinčana i donio svojoj momčadi vrijedne bodove. Evo i svih rezultata:

U 8 : ŠN PAPUK-1 – NK Mladost 4 : 0

U 12 : NK Sloga – ŠN FEŠK1 0 : 2

U 16 : CB Prestige – MNK Umjetna 8 : 0

Skupina D : Legionari CB Aloha – Prvo hrvatsko pivo 1 : 1 (2:3p)

Skupina B : Gringosi – NK Mladost IDM Gradnja 2 : 3

Svjetski kamen – MNK Slatina 0 : 1

Vallis Aurea – Čačinčani i prijatelji 2 : 1

(www.icv.hr, vg; foto: V. Grgurić)