Most intenzivira stranačke aktivnosti i u Virovitici

Nakon radnog vikenda, članovi Mosta nezavisnih lista Virovitičko podravske županije nastavljaju sa daljnjim aktivnostima. Tako je u utorak održan sastanak koji su vodili saborski zastupnik Tomislav Žagar i županijski povjerenik Mosta Darko Lešković.

U prvom dijelu sastanka su predstavljene glavne informacije sa subotnjeg Sabora stranke. Naime, u subotu je održan Sabor Mosta na kojem su usvojeni novi Statut i pravilnici. Nakon toga su održani i unutarstranački izbori. Most nezavisnih lista je poprimio konture nacionalne stranke. Demokratski smo odabrali čelništvo, kao što su se i do sada demokratski donosile odluke na sjednicama Nacionalnog vijeća. Zadržala se i formalizirala mogućnost kombinacije političke stranke i platforme, što Most cijelo vrijeme i zagovara i predstavlja – nezavisne liste na okupu.

S tim u vezi je važno istaknuti kako je nezavisni saborski zastupnik Tomislav Žagar član Nacionalnog vijeća Mosta, a Nacionalno vijeće objedinjuje Predsjedništvo Mosta i predstavnike nezavisnih lista. Nadalje, Darko Lešković je član glavnog odbora Stranke, a nakon imenovanje ističe: „Izuzetno sam sretan što sam član glavnog odbora Stranke,te ću se truditi svojim znanjem i djelovanjem u svojoj županiji pridonijeti rješavanju ključnih problema građana RH.

Glavni odbor je popunjen članovima iz svih dijelova Hrvatske, što je odlično. Mi ćemo sada još više biti „glas“ ljudi s terena i prenositi glavne probleme kao i zagovarati njihova rješenja. Most je i dalje najbolji put ka nužnoj promjeni u društvu i politici i osobno sam zadovoljan što mogu još više pomoći kroz djelovanje na svojoj novoj poziciji člana glavnog odbora. Glavni zadatak Mosta je stavljanje javnog interesa prije svega, a ne trošenje vremena i energije na lijeve ili desne – fokus će biti samo na programima.“ (www.icv.hr)