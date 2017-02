Nikola Golik pobjednik 9. Kobasijade u Velikom Rastovcu

U vatrogasnom domu u Velikom Rastovcu, a u organizaciji lokalnog Dobrovoljnog vatrogasnog društva te pod pokroviteljstvom općine Crnac, održana je 9. tradicionalna Kobasijada. Na natjecanje je primljeno 18 uzoraka kobasica čiji su vlasnici s područja općina Crnac i Zdenci, a stručno povjerenstvo koje je osjenjivalo uzorke radilo je u sastavu Vladimir Pleša iz Orahovice kao predsjednik te Tomo Trstenjak iz Osijeka i Zlatko Špoljarić iz Đurđenovca kao članovi. Nakon pomne analize i kušanja, povjerenstvo je donijelo odluku kako je šampion ove godine Nikola Golik iz Velikog Rastovca sa 280 bodova, drugo mjesto pripalo je Mariju Goliku iz Breštanovaca sa 267, a treće Josipu Špoljariću iz Novog Petrovog Polja sa 244 osvojena boda.

– Kvaliteta kobasica je bila dosta bolja nego prošle godine i to mije posebno drago jer to govori kako su proizvođači temeljito radili i prihvatili naše sugestije koje im dajemo svake godine. Moram čestitati svim proizvođačima koji u amaterskim uvjetima rade jako dobre proizvode, a posebno pohvaljujem prva tri mjesta koji su zaista pripremili odlične kobasice. Treba svakako reći da godine za suhomesnate proizvode nije bila povoljna, obzirom na velike smrzavice, a proizvođači amateri nemaju potrebne uvjete za zaštitu. U svakom slučaju, izuzetno smo zadovoljni i svaka pohvala organizatoru DVD-u Veliki Rastovac i pokrovitelju, Općini Crnac, što čuvaju tradicionalni proizvod i promoviraju ga na najbolji mogući način. – rekao je predsjednik stručnog povjerenstva Vladimir Pleša.

Predsjednik društva organizatora Izidor Lončar zahvalio se svima koji su donijeli svoje uzorke:

– Iako je bilo manje uzoraka nego prošle godine, hvala svima koji su nam se i ove godine pridružili i pomogli da zajedno promoviramo naše slavonske proizvode. Evo, ove godine slavimo 70 godina našeg društva, u kolovozu pripremamo veliku proslavu, a evo i ova manifestacija uz Valentinovsku zabavu nakon nje, dio su naše proslave ovog vrijednog jubileja. – rekao je Lončar.

I načelnik općine Crnac Mato Damjan naglasak je stavio na predstavljanje domaćeg proizvoda:

– Kobasica je naš domaći, slavonski brend i drago mi je da ljudi na ovakvim događajima shvaćaju koliko je važno da držimo do održavanja istih i promoviramo ono čime se ponosimo. Općina naravno podržava sva događanja koje su vezana uz starinske običaje, domaće proizvode jer to ono najljepše što imamo i moramo to čuvati pa kako kaže oba stara ”bolje da izumre selo, nego običaji”- zaključio je načelnik Damjan. Pobjedniku je pripala novčana nagrada od 500 kuna, drugoplasirani je dobio 300 kuna, dok je osvajač trećeg mjesta dobio 200 kuna:

– Pa što reći, presretan sam nagradom, ali moram reći da mi ovo nije prvi puta da sam ovdje nešto osvojio, do sada već imam dva druga mjesta i evo sada pobjeda. Dugi niz godina se bavim proizvodnjom suhomesnatih proizvoda, naravno isključivo amaterski i ovakve su mi nagrade dokaz da dobro radim. Tajna dobre kobasice ja ponajprije u dobroj paprici, a potom i u kvaliteti mesa, ja npr. sam uzgajam svinje i znam s kakvim mesom radim. – zaključio je pobjednik Nikola Golik, a potvrda dobre obiteljske proizvodnje je i osvajanje drugom mjesta njegovog sina Marija. (www.icv.hr; vg)