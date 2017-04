Dan planeta Zemlje – aktivno se uključite u očuvanje okoliša

Dan planeta Zemlje obilježava se svake godine 22. travnja te označava obljetnicu rađanja modernog ekološkog pokreta 1970. godine.

Ideja za obilježavanjem tog dana potječe od američkog senatora Gaylorda Nelsona nakon što je svjedočio ekološkoj katastrofi izlijevanja nafte u Kaliforniji 1969. godine. Upravo se 70-ih godina počela buditi svijest o potrebi očuvanja okoliša koji je, napretkom industrije, postajao sve ugroženiji. Građani SAD-a organizirali su milijunske povorke kako bi upozorili ostatak svijeta na probleme koje industrijalizacija, zagađivanje i bezgranično izrabljivanje prirode nose sa sobom.

U Hrvatskoj se Dan planeta Zemlje počeo obilježavati 1990. godine. Tada je osnovan i pokret Zelena akcija uključen u probleme zaštite okoliša na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini.

I ove se godine iskazuje zahvalnost našem planetu za sve što nam pruža, a naglasak je stavljen na edukaciju o očuvanju okoliša.

Povećanje klimatske pismenosti

Tema ovogodišnjeg Dana planeta Zemlje je klimatska pismenost čovječanstva te upućenost u pitanja u vezi s očuvanjem okoliša.

“Edukacija je temelj napretka. Moramo stvoriti globalnu populaciju koja će biti u tijeku s klimatskim promjenama i svjesna nepredvidive opasnosti koja prijeti svijetu”, kažu u organizaciji Earth Day.

Klimatska pismenost i poznavanje problema našeg okoliša bit će snažan pokretač promjena.

Ekološki osviještena populacija i zeleni glasači pridonosit će promjenama na globalnoj političkoj sceni, kao i donošenju naprednijih zakona.

Cilj ovogodišnje kampanje je snažnije djelovanje na razvoju zelenih tehnologija i ekološkog inženjerstva (primjerice, otvaranje tvrtki koje se bave zelenom i energetski učinkovitom gradnjom te obnovljivim izvorima energije), kao i povećanje broja poslova kojima će cilj biti dobrobit našeg planeta.

Uništenje prirode znači i kraj čovječanstva!

Zbog našeg pretjeranog iskorištavanja prirodnih resursa, goleme potrošnje energije i tehnološkog napretka suočavamo se s globalnim zatopljenjem, koje rezultira ubrzanim topljenjem leda na polovima.

Iz vlastitih sebičnih pobuda i sve veće urbanizacije ljudi su s lica Zemlje izbrisali milijune hektara šuma, koje su pluća našeg planeta.

Jedan od trenutno najvećih problema je i taj što su ljudi odbacili stotine milijuna tona plastičnog otpada, koji se gomila u morima i oceanima uništavajući pritom cijeli podvodni svijet. Veliko onečišćenje planeta dovelo je do nestanka brojnih biljnih i životinjskih vrsta, čime je narušen cijeli ekosustav i smanjena biološka raznolikost po kojoj je Zemlja uvijek bila prepoznatljiva. Krajnje je vrijeme da se probudimo i poduzmemo konkretne korake, a Dan planeta Zemlje uvijek je nova prilika da se pokrene što veći broj ljudi.

Kako vi sami možete pridonijeti očuvanju planeta

Kada je u pitanju očuvanje našeg planeta, osvijestite si činjenicu da je svaki pojedinac, pa tako i vi sami, jednako odgovoran za spas života na Zemlji.

Evo nekoliko ekoloških prijedloga kojima ćete pridonijeti smanjenju onečišćenja, ali i vlastitom zdravlju.

Nemojte pušiti – tako ćete pridonijeti čistom zraku, ali i svom zdravlju.

Razvrstavajte otpad kako biste smanjili onečišćenje planeta.

Umjesto autom na posao se vozite biciklom – tako ćete smanjiti onečišćenje zraka u svom mjestu stanovanja.

Koristite prirodna sredstva za čišćenje u kuhinji i kupaonici – tako ćete pridonijeti očuvanju naših voda.

Reciklirajte – tako ćete smanjiti otpad koji guši naš planet.

Postanite vegetarijanac ako još uvijek niste – tako ćete pridonijeti smanjenju stakleničkih plinova u atmosferi. Kad bi svi ljudi postali vegetarijanci, nijedan čovjek na Zemlji ne bi morao gladovati.

Kupujte lokalnu hranu – tako ćete smanjiti emisiju stakleničkih plinova koji se stvaraju prevoženjem velikim količina hrane s jednog kontinenta na drugi.

Uključite se u ekološke akcije kad god možete.

Koristite platnene vrećice za kupnju i što manje kupujte proizvode umotane u plastiku – tako ćete smanjiti plastični otpad, koji onečišćuje cijeli planet.

Krupni otpad odlažite na za to predviđeno mjesto.

U šetnju nosite vrećicu i rukavice pa, kad ste u prilici, skupite odbačeni plastični otpad i vrećice – nažalost, možete ih vidjeti na stablima i grmovima. Tako ćete spriječiti da taj isti otpad završi u moru i da ga pojedu ribe.

Radite kompost – ostaci od voća, povrća, čaja i kave mogu vam poslužiti kao kompost za vaš vrt.

Posadite stablo – novo drveće smanjuje onečišćenja u zraku, povećava pluća našeg planeta te može postati novi životni prostor za naše divlje životinje.

Ako već prakticirate bilo što od navedenog ili općenito činite nešto za dobrobit planeta, vaš će primjer slijediti i vaša djeca, a to znači da je spas još uvijek moguć.

Pridružite se ekološkim akcijama i savjetujte i druge o tome kako mogu na svoj način pridonijeti očuvanju našeg jedinstvenog planeta.

U čast jubilarne pedesete obljetnice Dana planeta Zemlje, koja će se obilježiti za tri godine, organizacija Earth Day prošle je godine pokrenula važnu inicijativu te je pozvala sve ljude da se uključe u misiju velikog pošumljavanja.

Naime, plan je da se do 2020. godine posadi više od 7,8 milijardi novih stabala.

Stabla smanjuju učinak negativnih klimatskih promjena na planetu tako što upijaju višak ugljikova dioksida iz atmosfere te obogaćuju naš planet kisikom.

Pridonesite i vi povećanju njihova broja – zasadite barem jedno!

(www.icv.hr, Alternativa)