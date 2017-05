Obavijest o izmjenama natječaja za operaciju 4.1.1. i operaciju 4.1.2.

gencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 22. svibnja 2017. godine Izmjene natječaja za podmjeru 4.1. – Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva za:

– operaciju 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, od 6.000 do 250.000 eura ekonomske veličine (120.000.000,00 kn)

– operaciju 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, preko 250.000 eura ekonomske veličine (80.000.000,00 kn)

– operaciju 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, od 8.000 do 250.000 eura ekonomske veličine (120.000.000,00 kn)

– operaciju 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, preko 250.000 eura ekonomske veličine (80.000.000,00 kn)

– operaciju 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš, ukupnog iznosa raspoloživih sredstava javne potpore od 200.000.000,00 HRK. Indikativni iznos za kombinacije projekata iz tipova operacija 4.1.1. i 4.1.2. je 125.000.000,00 HRK, a indikativni iznos za projekte samo iz tipa operacije 4.1.2 je 75.000.000,00 HRK.

Podsjetimo, natječaji za ove operacije raspisani su 24. travnja 2017., a zahtjevi za potporu će se zaprimati od 2. lipnja 2017., putem AGRONET sustava.

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. lipnja 2017. godine od 12:00 sati do 17. srpnja 2017. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 2. lipnja 2017. godine od 12:00 sati do 17. srpnja 2017. godine do 12:00 sati. (www.apprrr.hr)