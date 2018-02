Predsjedništvo GO HDZ-a Slatina održalo sastanak s TO HDZ-a Kozice

U subotu je u Mjesnom domu u Kozicama održan sastanak predsjedništva GO HDZ-a Slatina s Temeljnim ogrankom HDZ-a Kozice. Sastanak je otvorio predsjednik TO Kozice i tajnik HDZ-a grada Slatine Josip Hetrih, te pritom upoznao okupljene članove HDZ-a sa aktivnostima Izvršnog odbora TO u razdoblju nakon lokalnih izbora.

Predsjednik HDZ-a grada Slatine Miran Janečić informirao je članove o aktivnostima u stranci i aktualnom političkom situacijom kao i sa izabranim članovima Gradskog odbora na nedavno održanim unutarstranačkim izborima. Također je iskoristio priliku pozvati članove na obljetnicu osnutka HDZ-a Slatina koja će se održati u ožujku.

(www.icv.hr, DF)