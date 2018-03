Zvonko Horvat iz Podgorja lani je u nesreći na stroju izgubio obje noge i desnu ruku – pomozimo vrijednom Zvonku da uz pomoć proteza ponovno prohoda i živi od svoga rada

Ovog utorka posjetili smo Zvonka Horvata (29) iz Podgorja koji je prošle godine teško stradao u nesreći tijekom radova na polju. U nesreći mu je berač kukuruza zahvatio obje noge i desnu ruku. Unatoč tragediji Zvonko zrači optimizmom i dobrotom, ali prije svega voljom za životom i željom da uz pomoć proteze ponovno prohoda. Ostavio nas je bez riječi. U svojoj situaciji Zvonko je realan. Prvi cilj mu je biti dovoljno sposoban pobrinuti se za svoje osnovne potrebe, iako na tome neće stati.

– Trenutno je i meni i supruzi, kao i svima oko mene jako teško. No, moram biti pozitivan, druge mi nema – rekao je Zvonko, ističući da je premlad da legne u krevet i ovisi o drugima.

MINUTE STRAVE

Iako je javnost donekle upoznata sa Zvonkovom prošlogodišnjom nesrećom, zamolili smo ga da nam ispriča što se točno dogodilo tog kobnog dana na polju u Ulici Bajer.

– Bio je to nesretan slučaj. Nisam „prčkao“ po stroju dok je radio, kako većina misli. Išao sam prema stroju kako bih ubacio u njega kukuruz, pritom sam se spotaknuo, pao i tako mi je stroj zahvatio desnu ruku. Zvao sam i zapomagao, no nikoga nije bilo u blizini. Pokušao sam nekako izvući ruku van pa sam se nogama htio uprti u lim, ali u tom trenutku stroj mi je povukao i noge, i više nije bilo povratka – ispričao nam je Zvonko o trenucima strave koje je preživio.

Njegovi povici na kraju su ipak doprli do prvih stanara koji su odmah pozvali hitnu pomoć. Brzom intervencijom i naporom liječnika Zvonko je spašen, zdravlje mu se normaliziralo i sada, konačno, sve ide u pozitivnom smjeru.

– Kako kažu doktori, spreman sam za proteze – rekao je Zvonko, koji je u kontaktu s protetičarima i za mjesec dana bi trebao ići u Varaždinske toplice kako bi dobio probne komponente. One će mu, za početak, omogućiti normalniji i kvalitetniji život. Sudeći po volji koju ima, neuspjeh ne dolazi u obzir.

AUTOMEHANIČARSKA POSLA

Jer, unatoč tragediji, Zvonko si, kako kaže, ne dopušta opravdanja. Kao vlasnik automehaničarske radnje i vučne službe nije mogao dopustiti da se radionica prestane s radom pa je zaposlio novog radnika. Od tih prihoda žive on i supruga, koja je s njim 24 sata dnevno.

– Nastavio sam i ja raditi u radnji, sve što god mogu – kaže Zvonko, ističući da „mora tako jer je navikao raditi“. U suprotnom vjerojatno bi mu bilo puno gore, procjenjuje.

– Radim i među ljudima sam. To me ispunjava i lakše mi je sve prebroditi jer ne razmišljam o negativnim stvarima – kaže ovaj vrijedan mještanin Podgorja te ističe kako nikome ne želi biti na teret. Nakon nesreće posao mu se smanjio, priznaje Zvonko, ali vjeruje da će se sve vratiti u normalu.

– Možda je ljudima neugodno zvati pa više ne dolaze k meni. Neki su se vratili, a neki su otišli dalje. Nadam se da će se ljudi vratiti dok se malo pročuje da ponovno radim – pozitivno će Zvonko.

NAJTEŽE MU PADA TRAŽITI POMOĆ OD DRUGIH

Unatoč silnoj volji i optimizmi Zvonka do ostvarenja njegove najveće želje dijeli jedna prepreka. U pitanju je veliki novčani iznos za proteze koje bi mu omogućile kvalitetniji život.

– Dobio sam ponudu koja za dva koljena iznosi oko 470 tisuća kuna. Izradu stopala pokriva zdravstveno osiguranje, a za koljena samo iznos od oko 20 tisuća kuna. Ostatak od 450 tisuća kuna trebao bih doplatiti sam – kaže Zvonko o tom velikom iznosu. Napomenuo je kako mu je i inače u životu najteže tražiti pomoć od drugih. Sada je nažalost prisiljen na to, ali s ciljem.

– Moram tražiti pomoć jer je to veliki iznos. No, u budućnosti, kada se sve to riješi, želim živjeti od svoga rada i truda, a ne od tuđe pomoći – skromno će Zvonko, za kojega svi znaju da je prije nesreće često pomagao drugima. Dobro se dobrim vraća pa su brojni ljudi dobroga srca već pokrenuli akciju za prikupljanje novčanih sredstava za Zvonkove proteze. Naime, na inicijativu predsjednika mjesnih odbora Podgorja i Svetog Đurađa, Milana Krmpotića i Ivana Ćavarušića, održani su turniri u beli, a sav novac od kotizacija za natjecanje i donacija uplaćen je za liječenje Zvonka Horvata.

– Okupilo se uistinu mnogo ljudi i svima od srca zahvaljujem. Svaka čast Đurađu i Podgorju, kao i svim ljudima iz drugih sela koji su se odazvali. Nemam što drugo reći osim riječi hvale, a koliko mi to znači, ne zna nitko tko to nije doživio – rekao je Zvonko dirnut angažmanom svojih sumještana, prijatelja, poznanika i svih ljudi dobrog srca.

PROTETIČAR DARIO MARKULAK: Zvonkov slučaj jedinstven je u Hrvatskoj

Prilikom posjeta Zvonku Horvatu susreli smo se i s protetičarom Darijem Markulakom iz Protetike Modular iz Osijeka, koji je detaljnije objasnio o kakvim se protezama radi te naglasio kako im je Zvonkov slučaj jedinstven u Hrvatskoj. Problem je manjak jedne ruke koja ima bitnu ulogu u svladavanju pokreta i korištenju proteza.

– C-Leg modulsko biokoljeno od Otto Bocka je četvrta generacija i najnoviji proizvod koji je testiran. Ono što je važno je da ima šest režima rada. Pacijenta se prati i na osnovu režima koji se koristi dok se programira, odnosno softverski podešava – objašnjava D. Markulak. Ti režimi jako su važni jer uključuju sve korake i radnje koje će osoba poput Zvonka moći poduzimati: uspone uz stepenice, sjedanje u automobil. Prve proteze bit će one za noge.

– Za sad idemo samo na noge jer je to veliko opterećenje, i fizički i psihički. Kada to savladam i kad vrijeme pokaže svoje, onda ćemo vidjeti što će biti s rukom – kaže Zvonko, a s tim se slaže i stručnjak D. Markulak.

– Bioelektronska proteza ruke dolazi kasnije. Ona reagira na osam podražaja imitacije kompletnog ponašanja ruke. Elektrode se ugrađuju u ležište proteze i također se softverski prati potencijal mišića, odnosno signala koji se daje elektrodi da jednu od tih osam komandi korisnik točno koristi – objasnio je D. Markulak te istaknuo da se ispravnom vježbom može postići da svaki prst na ruci pojedinačno reagira na podražaj elektrode.

S 20 kuna pomoći Zvonko može dobiti proteze

Izračunali smo. Na području Virovitice i okolice živi oko 20 tisuća ljudi i ako bi svatko od nas dao samo 20 kuna, Zvonko bi ponovno prohodao. Zvonkovi prijatelji i poznanici već su pokrenuli prikupljanje dobrovoljnih priloga za protezu koja mu je toliko potrebna. Svi oni koji se žele uključiti i biti dio ove velike i lijepe priče, svoj prilog mogu uplatiti na:

Ime i prezime: Zvonko Horvat

Adresa: Podgorje, Ulica sv. Petra i Pavla 12, 33 000 Virovitica, Hrvatska

IBAN: HR05 2340 0093 1026 4155 7 – Žiro račun u kunama

Swift: Pbzghr2x

Opis plaćanja: Donacija za ortopedska pomagala.

(www.icv.hr, žđ)