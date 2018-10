1. ŽNL Podravac iz Sopja šokirao bušetinske navijače, Čađavica iznenadila favorizirano Bratstvo

Najuzbudljivija utakmica prve županijske nogometne lige ove nedjelje odigrana je u Bušetini. Domaći nogometaši su nakon šesnaest minuta poveli 2:0 preko svojih čvrstih poluga J. Brlasa i Meseša. Sve je mirisalo na uvjerljivu pobjedu domaćina, ali gosti se nisu predavali. Karačić je smanjio na 2:1, a nakon pogreške Bušetinčana iz kaznenog udaraca izjednačio je Kizivat. Nakon šest minuta u drugom dijelu Matić je doveo goste u prednost. Domaći su u rastrganoj igri teško dolazili do ozbiljnije prilike za zgoditak. U šezdeset petoj minuti iz jedne gužve Topić je poravnao rezultat na 3:3. Nakon toga gosti su se orijentirali na obranu svoga gola, a domaći napadači nisu do kraja uspjeli ponovno doći do prednosti. Što zbog svoje nepreciznosti, a što zbog uspješne obrane gostujuće momčadi. U posljednjih nekoliko minuta gosti su propustili priliku za puni plijen u Bušetini.

-U fer i korektnoj utakmici došli smo do zadovoljavajućeg rezultata. Uz malo sreće mogli smo osvojiti i tri boda. U iduća dva kola pokušat ćemo doći do šest bodova u susretima sa Slogom iz Zdenaca i Mladosti 1930. iz Čađavice. Do proljeća ćemo stabilizirati ekipu, kako bi bili još uspješniji. Zahvaljujem se domaćinima na gostoprimstvu i želim im uspjeh u nastavku natjecanja – zadovoljan je bio dopredsjednik Podravca iz Sopja Mato Marković.

Bušetina 1947. – Podravac Sopje 3:3

Igrač utakmice: Josip Zajček

U otvorenoj utakmici između Mikleuša i Lukača 05, gdje su obje momčadi imale svoje prilike, završilo je podjelom bodova bez postignutog zgoditka. Prema viđenom oba sastava su mogla doći do tri boda, ali krajnji rezultat može zadovoljiti oba suparnika. Gosti donekle nisu bili zadovoljni kriterijem sudačke trojke, ali više mogu žaliti zbog svoje nepreciznosti.

Mikleuš – Lukač 05 0:0

Igrač utakmice: Antun Ponikvar

Zdenačka Sloga zbog radova na svom igralištu goste iz Suhopolja ugostila je u Velikom Rastovcu. U prvom dijelu domaći su uspješno parirali trostrukim prvacima. Gosti iz Suhopolja su poveli zgoditkom Babeca u devetoj minuti. Poravnao je Vratković iz kaznenog udarca, a zgoditkom Bubaša domaći su u dvadeset trećoj minuti došli u prednost. U posljednjoj minuti prvog dijela Babec je svojim drugim zgoditkom poravnao rezultat na 2:2. Ibriks na početku drugog dijela goste ponovno dovodi u prednost. Zasluženu pobjedu Suhopoljčana potvrdili su Babec svojim trećim zgoditkom i Zdenko Lončarek sa dva zgoditka u posljednjih pet minuta.

Sloga Zdenci – Suhopolje 2:6

Igrač utakmice: Antonio Babec

Prvih petnaestak minuta utakmice u Voćinu oslabljena momčad Rezovca diktirala je tempo. Saveznik domaće momčadi bio je neravan teren na kojega gosti nisu navikli. Postepeno Voćin preuzima inicijativu i u posljednjoj minuti prvog dijela dolazi u prednost zgoditkom Tašića. U drugom dijelu domaća momčad je bila bolja i u šezdeset osmoj minuti iz kaznenog udarca Jaković povećava prednost na 2:0. U osamdeset četvrtoj minuti u igru je ušao domaći nadareni šesnaestogodišnjak Lejčić, koji je pet minuta kasnije izvrsnim udarcem u same rašlje postigao konačni rezultat 3:0. To je Lejčiću prvi seniorski zgoditak.

-Pred nama su dvije teške utakmice, gostovanje u Gornjem Bazju i domaći susret sa Suhopoljem, u koje sada možemo ući neopterećeni rezultatom i pokušati iznenaditi favorite – naglasio je trener Voćina Ivica Ević.

Voćin – Rezovac 3:0

Igrač utakmice: Hrvoje Čović

Mladost 1930. Iz Čađavice u posljednjih nekoliko kola doživjela je pravi preporod. U susretu s Bratstvom iz Gornjeg Bazja domaći nogometaši do odmora zgodicima Kovača i Šomođija vode 2:0. Nakon sat vremena igre Šomođi svojim drugim zgoditkom osigurava pobjedu domaće momčadi. Sedam minuta prije kraja najbolji gostujući strijelac Juhas postavlja konačni rezultat 3:1.

Mladost 1930. Čađavica – Bratstvo Gornje Bazje 3:1

Igrač utakmice: Robert Šomođi

Sladojevačka Slavonija na svom igralištu je bila uvjerljiva u susretu s fenjerašem, Graničarom iz Okrugljače. Domaći su poveli iz kaznenog udarca nekoliko minuta prije odmora, koji je uspješno realizirao Dunković. U posljednjih petnaest minuta domaću pobjedu potvrdio je hat-trickom najiskusniji domaći igrač Dunković, podsjetivši na svoju dosadašnju uspješnu hrvatsku i međunarodnu reputaciju.

Slavonija Sladojevci – Graničar Okrugljača 4:0

Igrač utakmice : Antun Dunković

(www.icv.hr, mš, foto: M. Šolc)