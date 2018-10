FOTO Predsjednica sa studentima u Visokoj školi Virovitica: “Vi ste budući lideri Hrvatske”

U sklopu svojeg radnog boravka u Virovitičko-podravskoj županiji, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović posjetila je i Visoku školu za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. Nakon obilaska Visoke škole u pratnji domaćina, dekana Olivera Jukića, predsjednica se susrela sa studentima i profesorima. Dekan Jukić predsjednici je predstavio rad Visoke škole istaknuvši kako su se u svojim programima u posljednje dvije godine okrenuli STEM području.

– Pokrenuli smo studije računarstva i elektrotehnike na preddiplomskom nivou, a ono što bismo željeli jest omogućiti studentima nastavak studiranja na diplomskom studiju. Nastojat ćemo pojačati rad s karijernim centrom kako bi naši studenti uistinu imali mogućnost zaposliti se u svojoj sredini radeći posao koji je atraktivan i dobro plaćen. Želimo im omogućiti ne samo da završe studij i dobiju diplomu, već da ona postane početak njihove karijere – rekao je dekan Jukić, dodavši kako je Visoka škola uvođenjem studija elektrotehnike stekla uvjete za status veleučilišta.

– Ono što nas sada očekuje jest odraditi formalni dio promjene statuta i promjene pravne osobnosti. U svakom slučaju uvjeti su tu, a siguran sam da ćemo iduće godine službeno biti veleučilište – istaknuo je dekan. Predsjednici je predstavio i studentski dom čiji su kapaciteti u potpunosti popunjeni, a čija je izgradnja sufinancirana iz sredstava Europske unije u 95 postotnom iznosu.

Pročelnik Odjela za turizam Visoke škole, profesor Dejan Tubić, predsjednicu je upoznao sa studijskim programima i uspjesima Visoke škole. Prisutnima se obratila i saborska zastupnica i predsjednica Saborskog odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Vesna Bedeković istaknuvši kako je osnivanje Visoke škole bio važan korak koji je doprinio razmišljanju o ravnomjernom razvoju Republike Hrvatske.

– Smatram i odgovorno tvrdim da je investicija koju je Virovitičko-podravska županija prije deset godina uložila u znanje, zapravo investicija koja je vratila najbolje i najveće kamate, a to su svi ovi mladi ljudi koji se nalaze ovdje. Svi studenti, svi naši zaposlenici, asistenti, doktori i budući doktori znanosti. Ljudi su zapravo najveća vrijednost, a Virovitičko-podravska županija, uz sve svoje ljepote koje ima, najvrjednije što ima su dobri, vrijedni, marljivi i talentirani ljudi – istaknula je saborska zastupnica Vesna Bedeković.

Nakon pozdravnih govora, studenti su se predstavili predsjednici, ali i postavljali pitanja. Upoznali su je s vlastitom dobrom praksom obrazovanja u sustavu Erasmus+, o iskustvima rada u Češkoj, ali i naglasili važnost mogućnosti studiranja kod kuće. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović istaknula je kako je pozorno slušala njihova razmišljanja te da je raduje što je Visoka škola Virovitica danas iznimno moderna škola, „škola za život“, koja je tržišno orijentirana.

– Posebno me veseli što se naglasak stavlja na STEM i menadžment, to je doista budućnost. Drago mi je da ste svi govorili o mobilnosti i mogućnostima koje ona pruža, o programima Erasmus + i drugim programima EU. Oni vam omogućavaju otići na razmjenu, otići na praksu u neku drugu državu, što je iznimno bitno jer ne samo da drugima predstavljate dio sebe nego i dio naše kulture, a vraćate se obogaćeni nekim novim iskustvom koje onda treba primjenjivati u našim vlastitim zajednicama – istaknula je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

STUDIRAJTE VANI, ALI SE VRATITE KUĆI

Govoreći o mobilnosti, mladima je poručila kako ih poziva da iskoriste tu prigodu, da se usavrše i steknu radno iskustvo u drugim zemljama, ali da se uvijek vrate u Hrvatsku. Naglasila je da je u Hrvatskoj obrazovanje još uvijek jeftinije nego u nekim drugim europskim zemljama, u kojima si mnogi visoko školovanje ne mogu priuštiti.

Istaknula je važnost ruralnog turizma, rekavši kako u njemu vidi budućnost ove županije koja ima sjajnu perspektivu te pozvala sve da i dalje rade na programima obnove dvoraca i kurija, a u suradnji s obližnjom Mađarskom. Predsjednica je mladima govorila i o ujednačenom razvoju Hrvatske. – Da bi Hrvatska mogla krenuti naprijed, moramo se riješiti nekih starih navika i moramo modernizirati cijelo društvo. To se odnosi na svaku sredinu jednako, da nemamo taj kvadricentrični razvoj Hrvatske koji gotovo sad već postaje razvoj Hrvatske u okviru jednog središta, ponajprije Zagreba i vratimo natrag život u sva područja – poručila je Kolinda Grabar-Kitarović, dodavši da je Hrvatskoj važan svaki kutak, svaka sredina.

Na pitanje studenata što misli o studiranju u malim sredinama, odgovorila je kako i sama dolazi iz jedne, da je rođena u predgrađu Rijeke i da je danas iznimno važno da Hrvatska nema rubna i izolirana područja, već da se razvoj u svakoj sredini odvija jednako. – Važno je da prije svega izgradnjom infrastrukture povežemo Hrvatsku, decentralizacijom, fiskalnom i funkcionalnom, kao i uspostavom visokih škola i sveučilišta u manjim sredinama i gradovima – rekla je predsjednica koja je čestitala mladima na izboru Visoke škole Virovitica za svoje akademsko obrazovanje.

Dodala je da male sredine imaju svoje prednosti, da je u njima život mirniji i sigurniji i da je kvaliteta života viša, iako svi danas teže za većim gradovima.

DOKTORAT NIJE KRAJ

Komentirala je i vlastiti akademski put ka doktoratu, rekavši kako je danas ulaganje u cjeloživotno obrazovanje i usavršavanje nužnost te da ono ne poznaje dobnu granicu.

– Danas se svijet toliko brzo mijenja, kraj obrazovanju više nije na završetku fakulteta, magisterija i doktorata, nego treba ići dalje. Prvo sam u životu htjela svojoj djeci htjela biti majka, a sada, mi kažu „mama, daj se makni iz kuće, daj nam malo prostora“, pronašla sam vremena za nastavak svojih akademskih ambicija. One jesu nezgodne uz dužnost koju obnašam, no sve je to vezano jedno uz drugo, sve je to usavršavanje i obrazovanje koje je jako bitno – ispričala je studentima predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

Pozvala je mlade da rade na svom obrazovanju i usavršavanju, da mijenjaju stvari na bolje, moderniziraju elemente života koji im smetaju. – Vi ste budući lideri Hrvatske i od vas očekujem ponajprije da radite na sebi i naravno, na zajednici u kojoj živite – poručila je predsjednica studentima Visoke škole Virovitica. A da se prisjeti kako je ponovno biti student, predsjednica je iskoristila priliku pa je sa svojim domaćinima isprobala neke od delicija iz studentske menze Restorana “Škola”.

Predsjednicu su u njenoj posjeti Visokoj školi pratili župan Igor Andrović i gradonačelnik Ivica Kirin sa suradnicima te saborski zastupnici Josip Đakić i Tomislav Žagar, županijski, gradski i općinski vijećnici, gradonačelnici i načelnici, predstavnici nacionalnih manjina. (www.icv.hr, ml, mlo; foto: M. Rođak)