AVANTURA ŽIVOTA Hrvoje Jurić i Matija Pospihalj dopedalirali do Ufe, odmorili pa krenuli dalje prema Čeljabinsku

Početkom mjeseca pisali smo o dvojici pustolova, Đakovčaninu Hrvoju Juriću i Orahovčaninu Matiji Pospihalju, koji su se u sklopu ovogodišnjeg 2. Papuk extreme challenge-a odlučili na avanturu života, put oko svijeta.

Hrvoje je odlučio postaviti Guinnessov rekord tako što će pokušati obići svijet električnim biciklom u 100 dana, a na put je krenuo iz Orahovice sa svojim timom, na čijem je čelu Matija Pospihalj, Orahovčanin koji pritom snima dokumentarni film.

-Krećemo iz Hrvatske pa kroz Mađarsku, Slovačku, Poljsku, Bjelorusija, Rusiju – gdje dolazimo do Vladivostoka i letimo u Australiju, zatim Sjevernu Ameriku, od Anchorage do istoka Kanade, odnosno do Halifaxe i za kraj letimo do Portugala. Put od 29 tisuća kilometara planiram proći u 100 dana. Za ovaj put pripremao sam se više od tri godine – rekao je prije polaska Jurić iz Vrbice pored Đakova, a više o svemu pogledajte ovdje.

Proteklog tjedna Hrvoje i Matija javili su se iz Rusije, iz Moskovske oblasti, malo odmorili pa krenuli dalje. Vrlo je zanimljivo istaknuti da su posjetili i Slobodana Kadića, novinara rođenog u Našicama, koji trenutno živi i radi u Moskvi kao profesor na sveučilištu, a ovom je prilikom za ruske medije napravio intervju s “našim” Slavoncima. Jučer (srijeda) su stigli do Ufe, a danas (četvrtak) nastavili svoj put prema Čeljabinsku.

-Od Ufe do Čeljabinska je 430 kilometara. I oko 4500 visinske. Što znači da ispred sebe imamo planinu Ural. Ujedno, to znači i da ostavljamo Europu i ulazimo u Aziju. Danas će biti 4000 kilometara otkako smo krenuli iz Zagreba – stoji na službenim stranicama Hrvoja Jurića, Giant World Tour.

