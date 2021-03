Epidemiološka slika je loša, stručnjaci preporučuju: Za Uskrs ostanite s ukućanima

Pandemijska krivulja penje se i broj novooboljelih raste, dok isporuke cjepiva stagniraju i daleko su ispod očekivanih količina pa je cijepljenje u prvom tromjesečju debelo podbacilo. Iako je za drugo tromjesečje najavljena veća isporuka, količine su i dalje neizvjesne. Ministar zdravstva najavljivao je milijun cijepljenih do kraja ožujka, no do sada je u Hrvatskoj cijepljeno tek nešto više od 300 tisuća osoba, piše Večernji.hr.

1. KAKAV USKRS MOŽEMO OČEKIVATI, U EPIDEMIOLOŠKOM SMISLU?

– Nastave li brojke novooboljelih rasti kao prethodnih dana, bojim se, Uskrs bismo mogli dočekati u dosta teškoj epidemiološkoj situaciji. Na tjednoj razini imali smo 20% rasta, pa 30% i onda smo broj oboljelih u odnosu na prethodni tjedan premašili 44%. To je eksponencijalni rast i ako se takav rast nastavi, nije dobro. Međutim, ne mislim da će do Uskrsa doći do nekih novih zatvaranja i pooštrenja epidemioloških mjera – kaže imunolog prof. Zlatko Trobonjača s Katedre za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci.

Neovisno o tome kakve će mjere biti na snazi za Uskrs, prim. Bernard Kaić iz HZJZ-a preporučuje druženje s ukućanima i što manje bliskih kontakata s članovima obitelji koji nisu stalni ukućani i s prijateljima.

– Također ne bih preporučio ni odlazak na svetu misu na Cvjetnicu i na Uskrs, a pogotovo osobama krhkog zdravlja, jer ako će biti gužve na misama kao što su inače za te blagdane, velik je rizik zaražavanja. Možda te preporuke zvuče hladno i protive se potrebom za bliskošću u vrijeme blagdana, ali iznosim ih radi čuvanja zdravlja jer epidemiološka je situacija nažalost loša i mala je šansa da će se popraviti do Uskrsa – kaže prim. Kaić.

2. KOLIKO ĐAKA I NASTAVNIKA JE ZARAŽENO I KOLIKO IH JE U SAMOIZOLACIJI?

Jučer je evidentiran 891 COVID pozitivan učenik, to je 0,19% učeničke populacije u Hrvatskoj. Više ih je u osnovnoj školi – od ukupnog broja zaraženih, 524 su osnovnoškolci dok ih je 367 srednjoškolaca. Učenika kojima je propisana mjera samoizolacije ukupno je 5572, od čega je u samoizolaciji 3438 osnovnoškolaca i 2134 srednjoškolaca. Među COVID pozitivnima je i 236 prosvjetnih djelatnika, dok je mjera izolacije izdana za 246 prosvjetna djelatnika.

3. ŠTO AKO SE OSOBA ZARAZI NAKON ŠTO JE CIJEPLJENA PRVOM DOZOM?

Cijepljenje se ne smije provoditi za vrijeme izolacije, a nakon što osoba izađe iz izolacije, može se cijepiti drugom dozom. Razmak između prve i druge doze ne smije biti kraći od 21 dan za Pfizer/BioNTechovo cjepivo, a za ostala 28 dana

4. HOĆEMO LI DOBITI VEĆU KOLIČINU PFIZEROVOG CJEPIVA PREKO EU?

Europska komisija s Pfizerom i BioNTechom dogovorila je za 10 milijuna doza veću isporuku cjepiva u drugom tromjesečju, čime će ukupna dostava europskim zemljama tijekom proljeća premašiti 200 milijuna doza. To nisu dodatne doze već samo ubrzanje isporuke, jer je tih 10 milijuna doza dio količine naručene za treće i četvrto tromjesečje 2021. Sada se članice EU bore oko raspodjele.

Hrvatska, koja je zajedno s Litvom i Bugarskom dobila najmanje cjepiva, traži da se veći dio te Pfizerove isporuke, čak polovica, usmjeri na šest zakinutih država, dok su zemlje koje su već sada u većoj mjeri cijepljene sklone prepustiti nam tek 10% od ove kvote. Otvorena je i opcija da se s Pfizerom pokrenu novi pregovori o dodatnoj kupnji cjepiva, ali još ništa nije definirano.

5. IZBJEGAVAJU LI HRVATI I DALJE ASTRAZENECA CJEPIVO?

Djelomično da, i nakon što je EMA potvrdila da su koristi od cijepljenja veće od mogućih nuspojava, manji dio građana odbija se cijepiti oxfordskim cjepivom. Zbog sumnje da izaziva pojavu krvnih ugrušaka i manjak trombocita, i u drugim je europskim zemljama palo povjerenje u AstraZenecino cjepivo. Ono se inače prodaje po cijeni od oko dva i pol eura, dok se Pfizer prodaje po 12, a Moderna 15 eura pa mnogi nagađaju kako je to možda stvarni uzrok kampanje koja je narušila povjerenje u ovo cjepivo.

6. KADA ĆE POČETI TREĆA FAZA – CIJEPLJENJE OPĆE POPULACIJE?

Početak treće faze ovisi o količinama cjepiva koje će dolaziti. – Trenutačno vlada RH i Ministarstvo zdravstva intenzivno rade na ubrzavanju isporuka cjepiva u Hrvatsku, tako da u ovom trenutku ne znam koliko točno možemo očekivati cjepiva u nadolazećim tjednima i mjesecima – kaže prim. Kaić.

7. U KOJOJ SU FAZI CJEPIVA ČIJE SE ODOBRENJE IŠČEKUJE?

EMA će posjetiti tvornicu u Rusiji u kojoj se proizvodi Sputnjik V kako bi procijenila može li ga odobriti za korištenje u EU. “Trenutačno planiramo inspekcije u tvornici i na lokacijama za klinička ispitivanja u Rusiji”, rekla je u utorak direktorica agencije Emer Cooke. EMA trenutačno provodi postupnu ocjenu dokumentacije za Sputnjik V te za cjepiva koja razvijaju CureVac i Novavax.

(vecernji.hr)