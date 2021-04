OPĆINA ČAČINCI Potpisani ugovori o financiranju rada udruga: One su promotor općine i naš zaštitni znak

Načelnik općine Čačinci Mirko Mališ i njegov zamjenik Alen Jurenac predstavnicima udruga s područja općine uručili su ugovore o financiranju za tekuću godinu. Svečanom uručenju nazočili su i zastupnik u Europskom parlamentu Karlo Ressler te župan VPŽ Igor Andrović i njegov zamjenik Marijo Klement.

– Naše udruge su iznimno marljive i aktivne i zato je posebno zadovoljstvo pomoći im i financirati ih jer su pravi promotor općine i slobodno mogu reći naš pravi zaštitni znak – rekao je načelnik Mirko Mališ.

Župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović naglasio je općenitu važnost udruga za cijelu županiju pa tako i općinu Čačinci.

-Prije svega zahvaljujem svim udrugama s područja ove općine i čestitam im na njihovom marljivom i aktivnom radu kako za općinu tako i za cijelu županiju. U našoj županiji postoji široka lepeza kvalitetnih i vrijednih udruga koje su istinsko bogatstvo svojih općina i županije. Znam da aktivnosti i prošle pa sada i ove godine će biti u znatno manjem obimu nego obično, ali siguran sam da će sve udruge i dalje raditi i prilagoditi svoje sadržaje ovim epidemiološkim uvjetima. Naravno, ima i udruga s područja ove općine koji su svoje projektne prijedlog dali kod nas u Županiju i kroz nekoliko dana objavit ćemo rezultate i toga natječaja te obaviti potpisivanje ugovora te vam i na taj način pomoći koliko možemo – rekao je župan Andrović.

O radu udruga biranim je riječima pričao i zastupnik u EU parlamentu Karlo Ressler.

– Drago mi je da sam došao u Čačince i upoznao se s radom ove općine, a evo isto tako i njenih udruga. Sve što pokušavamo raditi u EU parlamentu je povezivati, koliko je to moguće, interese lokalne zajednice te županijske i nacionalne razine i jednostavno sve to predstavljati na europskoj razini. Bez te povezanosti ne možemo se definitivno niti dobro razumjeti, a posebno niti zastupati interese naše Hrvatske. Zato smo stalno prisutni u svim sferama rada u Hrvatskoj i važno nam je da možemo uvidjeti sve probleme, izazove i mogućnosti koje se otvaraju, a koje će biti korištene i u godinama koje su pred nama i to s novim još snažnijim mehanizmima s preko 24 milijarde eura koje će nam biti na raspolaganju. Četitao bih kako ovoj Općini tako i Županiji na jednoj zavidnoj suradnji sa svojim ljudima, društvima i udrugama za koju sam uvjeren da će se nastaviti i u budućnosti jer upravo su udruge to središte zajednice i lokalnog života – zaključio je Ressler.

