2. ŽNL ZAPAD Bilogora se u stilu vratila na lidersku poziciju, Dinamo i Lukač u općinskom derbiju podijelili bodove

Uz izuzetno uzbudljiv i efikasan gradski derbi između Svetog Đurađa i Podgorja, koji je završio podjelom bodova 4:4, odigrano je još nekoliko zanimljivih utakmica u 20. kolu 2. županijske nogometne lige Zapad.

Na terenu u Kapeli Dvoru susreli su se stari rivali Dinamo i Lukač 05. U prvom dijelu domaća momčad imala je više od igre, stvorila je odlične prilike za pogodak, ali su do odmora mreže mirovale. U desetoj minuti nastavka najbolji domaći topnik Stjepan Rajnović dovodi Dinamo u prednost od 1:0. Sedam minuta kasnije na dvadesetak metara od gola dosuđen je slobodni udarac za gostujuću momčad. Loptu je uzeo iskusni Tomislav Škvarić i lako svladao domaćeg čuvara mreže Marka Lacka, koji inače nije vratar. Do kraja se igralo pretežno rastrgano i nervozno, što je rezultiralo s nekoliko žutih kartona. Obje su momčadi mogle doći do pobjede. Najbolju priliku imao je domaći igrač Jozo Iličić, ali nije uspio pogoditi mrežu, tako da je susret završio podjelom bodova 1:1.

– Dva kola prije kraja ostvarili smo cilj – opstanak u ligi. Dobro smo se pripremili i nadamo se da ćemo ostati neporaženi u proljetnom dijelu prvenstva. Čestitam mojim igračima na uloženom trudu i postignutom uspjehu – zadovoljan je bio trener Lukača 05 Miroslav Čor.

-Na kraju, kada sagledamo cijelu utakmicu, zadovoljan sam postignutim rezultatom. Igrali smo s jakim protivnikom. Moj prijatelj Miroslav Čor stvarno je odlično posložio momčad Lukača. U tvrdoj i čvrstoj utakmici s obostranim prilikama podijelili smo bodove. Preostala nam je je još utakmica s Podgorjem. Moguće da će se naslov prvaka odlučivati na našem terenu. Goste iz Podgorja čeka toplo domaćinstvo, ali čvrsta utakmica bez imalo popuštanja – najavio je trener Dinama Andrejas Černeli.

U Vukosavljevici je odigran općinski derbi između domaće Mladosti i Bilogore 1947. iz Špišić Bukovice. Kvalitetniji gosti su došli do uvjerljive pobjede 7:0. Četiri zgoditka postigao je Stipo Djak, dva Josip Čoklo, a jednom se u strijelce upisao Ivan Arapinac. Ovom pobjedom Bilogora je izbila na prvu poziciju na tablici i sama odlučuje o naslovu prvaka.

Milanovački Sokol je s minimalnih 1:0 na svom travnjaku pobijedio Croatiju iz Grabrovnice. Jedini zgoditak postigao je Ivan Biondić u 55. minuti susreta.

Drava je bez borbe službenim rezultatom 3:0 dobila susret s Napretkom iz Rušana jer gosti nisu doputovali na gostovanje u Terezino Polje. Sada je već očito da momčad rušanskog Napretka u drugom dijelu sezone ima ozbiljnih kadrovskih problema.

