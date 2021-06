Škola nogometa “Orahovica” odgovorila na prozivke: NK Papuku uopće nije stalo do dobrobiti djece, nizom netočnih informacija žele ocrniti naš rad i izmanipulirati roditelje

Škola nogometa “Orahovica” izdala je priopćenje za javnost s temom rada mlađih uzrasnih kategorija koju potpisuje predsjednik Darijo Krmpotić i odgovorila na ranije “prozivke” Nogometnog kluba Papuk. Izvješće prenosimo u cijelosti:

“Poštovani, s ciljem što objektivnijeg informiranja javnosti, obraćamo se priopćenjem vezano uz Odluku Upravnog odbora Nogometnog kluba “Papuk” (Orahovica) od dana 01. lipnja 2021. godine, objavljenog putem sredstava javnog priopćavanja. U tekstu je iznesen niz netočnih informacija, kojima se želi stvoriti lažnu sliku o “dobrim namjerama” NK “Papuk” i ocrniti djelovanje Škole nogometa “ORAHOVICA” i njenog predsjednika te na osnovu takvih laži izmanipulirati roditelje djece ne bi li svoju djecu prepustili na upravljanje ljudima koji trenutno vode NK Papuk.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Da NK “Papuk” do dobrobiti djece uopće nije stalo, nama koji smo s njima surađivali, jako su dobro pokazali u nebrojenim slučajevima u proteklih 6 godina. Ali nećemo nabrajati sve njihove grijehe niti pljuvati ili prozivati ikoga. Da to napravimo spustili bi se na njihov nivo. A upravo način ponašanja prema djeci, briga za djecu i rad s djecom je ono što nas od njih itekako razlikuje. Što se tiče same Odluke UO NK, ona je donesena samoinicijativno i bez ikakvog razgovora ili pokušaja dogovora sa ŠN jer nikakvih kontakata niti razgovora po tom pitanju nije bilo u posljednja dva i pol mjeseca. Zadnji razgovor na tu temu odvio se na sjednici OU ŠN koja je održana dana 29. ožujka 2021. godine i na koju su osim članova UO ŠN, uredno pozvani predstavnici i NK i Zajednice športskih udruga Grada Orahovice. Kako na tom sastanku nisu doneseni apsolutno nikakvi konkretni zaključci, nadali smo se da će se do postizanja dogovora o daljnjoj suradnji doći nekom drugom prilikom. Međutim, umjesto sazivanja novog sastanka i pokušaja postizanja dogovora na sveopću korist, kao grom iz vedra neba odjeknula je ova Odluka za koju je ŠN saznala tek kad ju je pročitala u medijima??!!

Nakon što smo putem sredstava javnog priopćavanja saznali za Odluku UO NK o jednostranom raskidu suradnje između NK i ŠN, ŠN je po hitnom postupku sazvala svoj Upravni odbor, koji je na svojoj sjednici dana 02. lipnja raspravljao o toj problematici. Poštujući Odluku UO NK i njegovu želju da dalje nastavi svojim putem, UO ŠN donio je jednoglasnu Odluku da će i ŠN SAMOSTALNO dalje nastaviti sa svojim radom! ŠN će također ispoštovati trenutni Ugovor o suradnji s NK, koji je na snazi do 30. lipnja ove godine, a nakon isteka tog perioda NEMA NAMJERU potpisati novi Ugovor o suradnji, čak i u slučaju da se vodstvo NK predomisli i ponudi nam tu opciju.

O “sudbini” djece nogometaša u Orahovici ne mogu i neće odlučivati ni NK ni ŠN. To je isključivo u domeni roditelja te djece. A mi u ŠN imamo tu sreću da smo u posljednjih 6 godina našeg rada s tom djecom i suradnje s roditeljima (pa i sam UO ŠN čini 8 roditelja te djece) pokazali i djeci i roditeljima koliko nam je stalo do njih i koliko se za njih borimo. Roditelji su to u ogromnoj većini prepoznali i nagradili su naš uloženi trud u posljednjih 6 godina tako što je samo dan nakon objave o prekidu suradnje između NK i ŠN više od pola roditelja trenutno registrirane djece nogometaša potpisalo ZAHTJEVE ZA IZDAVANJEM ISTUPNICE iz NK “Papuk” u želji da ubuduće budu registrirani i natječu se pod vodstvom ŠN “ORAHOVICA”.

Odvući trajno djecu nekud izvan Orahovice nam nikad nije bilo ni na kraj pameti i od kad znamo za sebe (za razliku od NK) borimo se da naša djeca treniraju tu gdje im je i mjesto – na nogometnom igralištu u Orahovici, koje se nalazi u vlasništvu Grada Orahovice, a ne u privatnom vlasništvu NK. I voljeli bismo vidjeti tko je taj koji će to pravo djeci opet osporiti ili joj ga uskratiti. Vrijeme do kraja mjeseca lipnja zato ćemo iskoristiti za preustroj ŠN, popunjavanje trenutnog trenerskog i igračkog kadra te registraciju ŠN (ili novog kluba) pri Hrvatskom nogometnom savezu, kako bi kao punopravan član nogometne obitelji u Hrvatskoj, samostalno krenuli u natjecanja u novoj natjecateljskoj sezoni, pod vlastitim imenom i pod vlastitim bojama.

NK “Papuk” se zahvaljujemo na dosadašnjoj suradnji. Želimo im sve najbolje u budućnosti te se nadamo da će nam se putevi jako brzo ponovo ukrstiti. Samo će to sljedeći put biti na suprotnim stranama nogometnog terena u možda nekom budućem gradskom derbiju. U Školu nogometa “ORAHOVICA” dobrodošli su svi “stari” i novi igrači od 4 do 18 godina starosti. Dobrodošli su, naravno, i svi ostali koji nam se žele priključiti u budućem radu (roditelji, treneri, sponzori).”

(ŠN Orahovica, foto: ilustracija, ŠN Orahovica, facebook)