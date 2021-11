Dr. Ivan Radoš: Na žalost, da se ovog trenutka svi cijepe u Hrvatskoj, broj bolesnika na respiratoru rastao bi još sigurno deset dana nakon toga

- PROMO -

Svojom objavom na Facebook profilu, unazad nekoliko dana, u kojoj je progovorio o stanju pacijenata u Respiracijskom centru KBC-a Osijek, izv. prof. prim. dr. sc. Ivan Radoš, dr. med., predstojnik Klinike za anasteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC-a Osijek, koordinator za Respiracijski centar, uzburkao je javni i medijski prostor i izazvao burne reakcije.

-Prekjučer u ponoć u Respiracijskom centru imali smo 21 bolesnika na respiratoru, od kojih 17 nije cijepljeno. Taj su dan preminula tri bolesnika. Ni jedan od preminulih nije bio cijepljen. Jutros u RC ima 26 bolesnika. Koliko će danas preminuti bolesnika i ostaviti iza sebe ožalošćene svoje najmilije? Jesu li to mogli spriječiti cijepljenjem? Trenutno između ostalih godišta na respiratoru imamo 1960., 1961., 1963., 1971., 1987., 1995., 2001., 2003. godište. Mislite li da će vaše godište virus zaobići i ako se čak zarazite da nećete imati teže simptome? Nažalost, iza svakog od ovih godišta stoje bolesnici s imenom i prezimenom i njih virus nije zaobišao – nažalost imaju najtežu kliničku sliku koja se može imati, te su završili na respiratoru – napisao je dr. Radoš.

Tim povodom razgovarali smo s dr. Radošem o stanju u Respiracijskom centru KBC-a Osijek, bolesnicima s najtežom kliničkom slikom, kolika je korist, a kolika štetnost cijepljenja, kakav nas scenarij očekuje ne poveća li se procijepljenost, može li doći do kraha bolničkog sustava, može li stanje u KBC-u Osijek utjecati i na rad drugih bolnica, a među njima i virovitičke bolnice? Spremno je odgovorio na naša pitanja, a građanima je odaslao i poruku.

Vaša objava na Facebooku izazvala je interes javnosti i medija, jeste li se tome nadali? Što vas je motiviralo na tu objavu, odnosno bolje rečeno, što vas je razljutilo?

Naše društvo je polarizirano na za i protiv cijepljenja. Ja nisam epidemiolog već anesteziolog i moj je posao organiziranje i liječenje covid-19 pozitivnih bolesnika kojima je potrebna mehanička ventlacija, tako da su moji odgovori bili u tom kontekstu tj koliko je bolesnika s najtežom kliničkom slikom koji nisu i koji jesu cijepljeni. Iz brojeva je i više nego jasno da je mnogo veći broj bolesnika na respiratoru koji nije cijepljen. Kada sam “stavio objavu” na 10 bolesnika bilo je 8 necjepljenih i dva cijepljena koji su bili na respiratoru. Tu se vrlo jasno krije odgovor na pitanje: “Je li se treba cijepiti ili ne?” Antivakseri uporno govore o nuspojavama cijepljenja, a ne govore o riziku necijepljenja. Broj nuspojava na cijepljenje zbog kojih su preminuli oni koji su se cijepili i broj umrlih od infekcije covid19 kod necijepljenih bolesnika je također neusporediv. Na žalost svaki dan umiru desetci naših sugrađana koji se nisu cijepili, ali ne umire desetci onih koji su se cijepili iako se svaki dan cijepi više tisuća građana. Odnos korist i štetnost od cijepljenja je debelo na strani koristi cijepljenja.

Kako gledate na izjave prosvjednika o gaženju ljudskih prava i sloboda, na što se pozivaju svi oni koji odbijaju cijepljenje?

Ja nisam za gaženje ljudskih prava i sloboda. Ja sam liječnik i ja ću se baviti liječenjem bolesnika koji obole od najteže kliničke slike infekcije s covidom-19, ali oni koji se bave pravnim sustavom i ekonomskim sustavom zemlje trebaju donijeti odluku da li je opravdano svjesno ugrožavati zdravlje drugih osoba, te čak izazvati i smrt druge osobe. Isto tako da li je iz moralnih i ekonomskih razloga prihvatljivo da necijepljeni bolesnici blokiraju rad bolnica sa najtežom kliničkom slikom i na taj način ne dozvoljavaju redovan rad liječnika i operacije karcinomskih i drugim bolesnicima kojima je potrebno intenzivno lječenje i respiratorna potpora poslije operacija npr. tumora na mozgu, probavnih tumora, operacije karcinoma pluća i slično. Takve operacije se odgađaju jer su gotovo svi respiratori zauzeti sa covid pozitivnim bolesnicima od kojih je većina bolesnika necjepljena. Cijena cijepiva je niska, a cijena preko 4 dana na respiratoru je preko 100 000 kn. Većina bolesnika na respiratoru su necijepljeni bolesnici. Ne želim više polemizirati na tu temu, ali svako pametan može izvući jasne zaključke iz ovih nekoliko premise koje sam rekao.

Dosad je glavni argument antivaksera bio da mladi ljudi ne obolijevaju od težih oblika COVID-19, pa je zbog toga kako tvrde, u prvom valu cijepljeno starije stanovništvo, koje nije radno sposobno (što je također izazivalo sumnju). Dodatno spominju cijepljene osobe kao prenositelje zaraze, te procijepljene bolesnike na respiratorima. Kako komentirate sve te njihove iznesene sumnje?

Virus napada sve dobne skupine i mladi nisu apsolutno zaštićeni od zaraze covid infekcije, te od teže kliničke slike, pa i smrtnog ishoda. U mom zadnjem intervju sam naveo godišta koja se trenutno liječe u našem respiracijskom centru. Prije smo se čudili kada je netko šezdeseto godište s covidom infekcijom a završio je na respiratoru, a danas imamo nekoliko bolesnika koji su rođeni iza 2000. godine. Bolesnici sa trideset, četrdeset ili pedeset godina česti su u Respiracijskom centru i trebaju pomoć neinvazivne i invazivne mehaničke ventilacije. Nikada nitko nije tvrdio da cijepljeni ne mogu biti prenosioci bolesti. Ako se u društvu zaražene osobe nalazi cijepljena i necijepljena osoba jasno je da će aerosolom virus završiti na sluznici i cijepljene i necijepljene osobe, te i jedna i druga osoba mogu disanjem prenositi zaraženi aerosol na druge osobe. Zbog toga je važno da maske nose svi, i cijepljeni i necijepljeni kako bi spriječili daljnje prenošenje virusa.

Isto tako je jasno iz dosadašnjih brojki da će se necijepljeni zaraziti u većem broju i u konačnici veći broj necijepljenih završiti na respiratoru u odnosu na cijepljene osobe.

Kako ljude uvjeriti u dobrobiti cijepljenja i epidemioloških mjera, po vašem mišljenju, te što je to što bi trebalo napraviti da ljudi steknu povijerenje u preporuke znanstvenih i medicinskih stručnjaka i odluče se na cijepljenje? Zašto je toliki otpor prema cijepljenju?

Na žalost kao što sam rekao društvo je polarizirano i antivaksere vi ne možete u ništa uvjeriti jer njima argumenti i brojke umrlih i zaraženih ništa ne znače. Kao što sam rekao ranije oni meni najviše liče na sektu kojom zapovijeda vrhovni guru koji im oblikuje kolektivnu svijest. U ovom slučaju to je internet i lažne i neprovjerene informacije s interneta. Pošto se radi o vjerovanju da je cijepljenje štetno, osobi koja u to vjeruje teško je argumentima bilo što dokazati jer ta osoba uvijek ima protuargument, pa ma koliko taj protuargument bio neistinit. Na internet ima bezbroj takvog sadržaja i osoba koja svaki dan čita takve članke duboko je uvjerena u svoj antivakserski stav. Žalosno je da među njima ima i liječnika, jer takav stav liječnika po mom sudu nije potkrijepljen medicinskom edukacijom već osobnim stavom dotičnog liječnika. Vrlo lako se može provjeriti koji lječnici pričaju istinu. Naime liječnici su dužni prijaviti sve nuspojave lijekova, a i cijepiva Hrvatskoj agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), a osobito smrtne slučajeve koji su nuspojave lijekova, u ovom slučaju cijepljenja. Ako dotični liječnici do trenutka svoje izjave o štetnosti cijepljenja nisu prijavili niti jednu značajnu nuspojavu cijepljenja i niti jedan smrtni slučaj kao posljedica cijepljenja onda su njihove izjave obmana javnosti i nemaju nikakvu specifičnu težinu. Znači, dužnost liječnika je, a i zakonska obaveza da prijave sve nuspojave i smrtne slučajeve koji su posljedica cijepljenja tako da Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode raspolaže egzaktnim informacijama koliko je bolesnika preminulo nakon cijepljenja. Ja ne tvrdim da cijepivo nema nuspojave. Ima ih svaki lijek i svako cjepivo u određenom postotku, pa i ovo protiv covid-19 infekcije, ali ni približno toliko koliko to naglašavaju antivakseri. Na žalost, antivakseri tek kada se zaraze i ako imaju težu klinički sliku shvate da su pogriješili što se nisu cijepili.

Unazad nekoliko dana, od kada je najavljeno uvođenje obvezne Covid potvrde u državnim i javnim službama, stvorili su se redovi i višesatno čekanje na cijepljenje. Mislite li da će to sada imati utjecaja na vrhunac ovog novog vala, koji se još uvijek iščekuje, hoće li time doći do pada broja zaraženih?

Bolja procijepljenost će svakako dovesti do manjeg broja zaraženih. Na žalost da se ovog trenutka svi cijepe u Hrvatskoj broj bolesnika na respiratoru rastao bi još sigurno 10 dana nakon toga. Stoga dok su visoke brojke zaraženih rasti će i broj bolesnika na respiratoru. Kada bude padao broj zaraženih, tek negdje deset do dvadeset dana iza toga početi će padati i brojevi bolesnika u respiracijskim centrima.

Kapaciteti Respiracijskog centar su prošireni, ali imate li dovoljno osoblja, odnosno liječina educiranih za rad u centru? Jesu li vaši resursi iscrpljeni s obzirom na dužinu trajanja konstantne borbe sa zarazom?

Broj respiratora kao i broj liječnika koji su educirani za rad sa respiratorima je ograničen i s obzirom da je broj anesteziologa (liječnika koji se najviše bave liječenjem bolesnika s covid infekcijom na respiratoru) i prije ove pandemije bio tek dovoljan za pokrivanje redovnog programa svugdje u Hrvatskoj, a u mnogim bolnicama je broj anesteziologa bio nedovoljan i za pokrivanje i redovne službe (konkretno znam za bolnicu u Virovitici da bez pomoći kolega iz Osijeka ne bi mogli pokriti ni redovni program kao ni dežurstva), onda je i više nego jasno da povlačenjem anesteziologa u Respiracijske centre i liječenje covid pozitivnih bolesnika moraju trpjeti necovid bolesnici kojima je potrebno anesteziološko liječenje. Anesteziolozi su zbog toga preopterećeni jer pokušavamo sa prekovremenim satima pokriti i covid i necovid bolesnike, te zbog toga moje kolege zadnjih godinu dana nemaju svoj privatni život. Za sada to uspijevamo u Kliničkom bolničkom centru Osijek, te redovni program nije zaustavljen, ali ako broj covid bolesnika kojima je potreban respirator bude rastao jednog trenutka zbog potrošnje resursa u ljudstvu i opremi doći će do kraha sustava. Sjetite se Bergama prošle godine u Italiji. Ja se ipak nadam da do toga neće doći i da će se stanovništvo procijepiti. Nemamo još puno vremena za to. Pošto se radi o virovitičkom portal, tj portal koji čitaju najviše stanovnici Virovitice mogu u par rečenica pojasniti koji je sljedeći scenario za bolnicu u Virovitici ako se stanovništvo ne procijepi. Ako broj bolesnika u Respiracijskom centru Kliničkog bolničkog centra Osijek bude rastao to znači da ćemo morati povući liječnike koji su na ispomoći u bolnici u Virovitici, te će anesteziolozi u Virovitici morati smanjiti redovni operativni program, a vjerovatno ga i potpuno zaustaviti jer će morati zbrinjavati samo bolesnike koji imaju covid infekciju, a trebaju respirator. Do sada je većina bolesnika s covid infekcijom koji su trebali respirator iz Virovitice liječena u Kliničkom bolničkom centru Osijeku.

Prema vašoj procijeni kada ćemo moći “odahnuti” , nazire li se kraj epidemije koronavirusom i što biste poručili građanima?

Prošle godine vrhunac epidemije u našoj bolnici bio je 20.12.2020. Bojim se, ako broj zaraženih do tada bude rastao da bolnice neće moći primiti i zbrinuti kvalitetno sve bolesnike. Zbog toga je jako važno da se u narednih tjedan dana procijepi što više stanovništva kako bi se broj zaraženih, kao i onih sa najtežom kliničkom slikom mogao početi padati 10 do 20 dana nakon procijepljivanja. Ako se procijepljenost ne poveća i broj zaraženih nastavi i dalje rasti ne smijem ni zamisliti scenario koji slijedi. Građanima bi poručio da dobro razmisle i da ne nasjedaju na propagandu antivaksera. Usporedite samo koliko poznate osoba koji su se zarazili i koji su preminuli zbog zaraze covid-19 infekcijom, te broj cijepljenih i broj osoba koji je preminuo zbog poslijedica cijepljenja. Pametnome dosta.

