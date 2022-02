Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba uručio kosilicu Nogometnom klubu Martin

Nogometnom klubu Martin danas (utorak) gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba uručio je prijeko potrebnu kosilicu. Primopredaji su nazočili i pročelnica za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Manuela Pintarić i voditelj investicija i urbanizma Božo Papac.

– Kosilica je bila prijeko potrebna za redovan rad kluba. Investicija je realizirana uz pomoć Športske zajednice Osječko-baranjske županije koji su donirali 6.000 kuna, dok se za ostalih 11 pobrinuo Grad Našice. Nogometni klub Martin hvale je vrijedan klub s dugom tradicijom u nogometu – rekao je gradonačelnik Kašuba dodavši da je klub tek prije desetak godina dobio svoje nogometno igralište, a prije toga su trenirali i igrali na terenima klubova prijatelja.

– U ime Grada zahvaljujem i vrijednim sponzorima ovog kluba koji su uložili svoj rad i svoje ruke, te materijal i realizirali ovo igralište koje sada živi punim životom i koje predstavlja sportski duh Martina. Riječ je o mjestu koje obiluje djecom, a na klub i njihove rezultate uistinu možemo biti ponosni – rekao je Kašubai najavio dodatna ulaganja u klub.

– U ovoj godini planiramo uložiti 150.000 kuna u projektne dokumentacije za prateće objekte koji trebaju biti na nogometnom igralištu, primjerice svlačionice i popratne prostorije. U narednom periodu planiramo i dodatne zahvate, prvenstveno izgradnju cestovne infrastrukture te rasvjetu. U prigradsko mjesto Martin, u prethodnom su vremenu uložena velika sredstva, a s istim ćemo i nastaviti – naglasio je Kašuba.

Donaciju su pozdravili iz NK Martin.

– Ova donacija nam jako puno znači jer će nam pomoći oko održavanja igrališta što će nam olakšati rad u klubu. Prije svega zahvalio bih Gradu Našicama i gradonačelniku Krešimiru Kašubi, Športskoj zajednici OBŽ, NEXE grupi i ostalim sponzorima koji podržavaju naš rad. Klub broji 25 igrača u seniorskoj ekipi, a ove godine planiramo uvesti mlađu kategoriju, no sve ćemo raspraviti i odlučiti u travnju nakon godišnje skupštine – rekao je predsjednik Kluba Josip Perković.

Gradonačelnik Kašuba osvrnuo se i na uređenje cijelog naselja Martin, kojeg ističe kao idealnog za obiteljski, miran život.

– Ovo mjesto ima jednu visoku infrastrukturnu opremljenost, a to je u svakom slučaju i zavrijedilo, jer to je mjesto koje živi, mjesto koje okuplja velik broj mladih obitelji. Kada govorimo o investicijama treba istaknuti ulaganje Hrvatskih cesta u obnovu Ulice kralja Petra Krešimira, koja je u potpunosti uređena. Milijun kuna iz gradskog proračuna uloženo je prije nekoliko godina u rasvjetu Ulice bana Josipa Jelačića, dok će vrijedna investicija u ovoj godini biti rasvjeta u Ulici Matije Gupca. Daljnja se ulaganja planiraju i u suradnji s Hrvatskim cestama, u smislu izgradnje nogostupa, za što će se ove godine raditi na izdavanju dozvola, dok će se tokom ili početkom sljedeće godine krenuti u samu realizaciju projekta. Od investicija izdvojio bi još i izgradnju mrtvačnice, a nastavno na to u planu je izgradnja i parkirališta – rekao je Kašuba.

Suradnju s Gradom pohvalio je i predsjednik MO Martin Miroslav Umiljanović

– Kao dugogodišnji predsjednik Mjesnog odbora te bivši predsjednik NK Martin jako sam zadovoljan s dosadašnjim investicijama. Mi i dalje sustavno radimo na poboljšanju našeg mjesta kao i našeg nogometnog kluba koji je osnovan prije 11 godina. Nadam se nastavku izuzetno uspješne suradnje s Gradom – rekao je Umiljanović.

Dok su prije oni bili korisnici tuđih terena, sada svoj ustupaju drugima. Jedni od njih su i NK NAŠK.

– NK NAŠK Našice klub je prijatelj NK Martin, dečki su prve treninge i utakmice odrađivali na našem terenu. Ovo je prilika da nam uzvrate to gostoprimstvo, stoga smo ove sezone dobar dio priprema odigrali u Martinu. Martinsko igralište je jako dobar nogometni teren, dosta se ulaže u održavanje istog što je dokaz da novci nisu bačeni. Priča o NK Martinu je jedna pozitivna priča i drago mi je da imamo odličnu suradnju koja će u budućnosti biti na još višoj razini – izjavio je predsjednik NK NAŠK-a Ivan Rukavina.

