FOTO & VIDEO Novootvorena brijačnica Barberia u Pitomači, jedina ovakvog tipa od Virovitice do Zagreba, nudi sve što jedan muškarac može poželjeti!

Mlada, ambiciozna, puna znanja, ali i iskustva, Ana Maria Poldrugač ovih je dana započela s radom u svojoj novootvorenoj brijačnici u Pitomači. Otvorena je Barberia! I ne, to nije obična brijačnica kakve smo do sada poznavali. Ovdje se osim klasičnog šišanja i uređivanja brade, mogu dobiti tretmani lica i ruku kakvih nema sve do Zagreba. Da, upravo je to i bila ideja – sve znanje i iskustvo stečeno tijekom školovanja, edukacija i rada sada pretočiti u mjesto na kojemu će se klijenti osjećati kao „kraljevi“. Ana Marijin put od škole do sadašnje brijačnice popločen je bogatim iskustvom, ali i velikim postignućima.

Naime, nakon što je u Virovitici završila srednju frizersku školu tijekom koje je proglašena državnom prvakinjom na natjecanju frizera, svoje obrazovanje nastavila je dalje. U Zagrebu je pohađala privatno učilište nakon kojega je stekla titulu frizera stilista. Nakon toga zaposlila se, ali usporedno i dalje osvajala visoka mjesta na natjecanjima frizera, od kojih ističe 3. mjesto na međunarodnom natjecanju. Ipak, ambicije ove mlade žene samo su rasle i rasle pa je tako nakon tri godine odlučila napraviti drastičnu promjenu u svom životu i zaputiti se u London na Steiner akademiju. Tek tada kreće prava avantura. Ured s pogledom na ocean postaje njezino novo odredište.

Na kruzeru je radila posao koji najviše voli te tako dvije godine plovila i radila na destinacijama poput Tajlanda, Malezije, Indonezije, Singapura, Fiji, Bali, cijele Australije i malih otočića oko nje. Sve je to dobro došlo danas kada je odlučila nakon povratka u rodnu Pitomaču, otvoriti vlastiti salon. Salon koji će postati mjesto ne samo za šišanje već i za opuštanje. BRObeer, 6pack, BROwhisky, sve su to tretmani koji nude upravo vrhunsku njegu uz veliku dozu uživanja i opuštanja.

Tretman BRObeer muškarci koji dolaze u Berberiu već sada obožavaju, a uključuje čišćenje i piling lica, brijanje ili uređivanje brade, masažu vlasišta i vrata te uklanjanje mrtvih stanica kože elemis četkom od kaktusovih iglica i opuštajuću masažu ruku u kombinaciji s vrućim i hladnim ručnicima. Na kraju tretmana svakog klijenta očekuje još i čaša osvježavajućeg domaćeg craft piva.

Barberia je mjesto gdje se zaista možete osjećati kao kod kuće. Očekuje vas profesionalna usluga po povoljnim cijenama te dobra i ugodna atmosferom u prekrasnom ambijentu.

Radno vrijeme brijačnice Barberia

PON, SRI, PET: 11-19 sati

UTO i ČET: 8-16 sati

Nazovite 098 952 2631 i rezervirajte svoj kraljevski tretman već danas!

Brijačnica Barberia

Dravska ulica 3A

Pitomača

