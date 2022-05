KINO SLATINA Ovog vikenda čekaju vas tri zanimljive projekcije

Kino Slatina vam i ovog vikenda donosi odlične naslove!

LOŠI MOMCI – SINK

-animirani

Petak, 06.05. u 18:00

Subota, 07.05. u 18:00

Nedjelja, 08.05. u 18:00

Šašava ekipa životinja odmetnika ima svoju do sad najizazovniju misiju – postati dobri građani. Nikada nije postojala petorka tako neslavna poput loših momaka. Elegantni džeparoš gosp. Vuk, iskusni obijač sefova gosp. Zmija, majstor prerušavanja gosp. Morski pas, snažan i kratkog fitilja gosp. Pirana i gđica. Tarantula, hackerica britkog jezika koji zovu “Webs”. Nakon godina pljačkanja i haranja najtraženiji kriminalci svijeta su ulovljeni; u zatvoru, u zamjenu za njihovu slobodu Mr. Wolf obećaje da će Loši momci postati dobri, no ovo obećanje on ne namjerava ispuniti. Pod mentorstvom arogantnog, ali jako slatkog zamorca Profesora Marmelata, Loši momci kreću u misiju uvjeriti svijet da su sada uzorni građani, a ne kriminalci. Usred te misije Mr. Wolf počinje sumnjati da ako bude dobar, možda će se ostvariti njegova najveća želja – biti prihvaćen. Kada novi zlikovac dođe u njihov grad hoće li Mr. Wolf moći uvjeriti ostatak ekipe da postanu The Good Guys? Ova akcijska komedija bazirana je New York Times bestseleru. Riječ je o istoimenoj seriji knjiga Loši momci (Bad Guys) Aarona Blabeya, a režiju potpisuje Pierre Perifel. Perifelu je ovo režijski debi u dugometražnom filmu, a njegovo nam ime zvuči poznato zbog rada na filmu Kung Fu Panda (2008).

Cijena ulaznice: 20 kuna

DOKTOR STRANGE U MULTIVERZUMU LUDILA

-SF, avantura

Petak, 06.05. u 20:00

Subota, 07.05. u 20:00

Nedjelja, 08.05. u 20:00

Priča o neurokirurgu svjetskog glasa dr. Stephenu Strangeu dobila je svoj samostalni nastavak. Doktor Strange otključava Multiverzum i pomiče njegove granice dalje nego ikad prije. Putovanjem u nepoznato, uz pomoć mističnih saveznika, prolazi kroz zapanjujuće i opasne alternativne realnosti Multiverzuma kako bi se suprotstavio misterioznom novom protivniku.

Cijena ulaznice: 25 kuna

DOWNTON ABBEY: NOVO DOBA

-povijesna drama

Petak, 06.05. u 19:00

Subota, 07.05. u 19:00

Nedjelja, 08.05. u 19:00

U filmskom nastavku ove kultne franšize, događa se presedan unutar Downtona. Imanje dobiva primamljivu ponudu filmske ekipe koja želi snimati dugometražni film u sklopu zdanja. Glumci i članovi ekipe – od Hugha Dancyja do Laure Haddock – donose novu dinamiku u odnose, a samo snimanje počinje izazivati priličnu pomutnju među vlasnicima i osobljem. Kako bi se distancirali od kaotičnog filmskog seta, dio članova obitelj Crawley odlazi u Francusku na privremen boravak u vili koja je msteriozno poklonjena Lady Violet, nakon što je davno, tijekom mladosti, provela “nekoliko dana” s muškarcem. Biti će zanimljivo otkriti o čijoj se kući zapravo radi i što se točno dogodilo između Violet i nepoznatog muškarca? Znatiželjnici će morati pričekati, a u međuvremenu pogledajte trailer dugo očekivanog nastavka filma Downton Abbey: Novo doba.

Cijena ulaznice: 25 kuna

