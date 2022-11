Počast i sjećanje na poginule branitelje i civile Laslova u Domovinskom ratu

Poput drugih mjesta iz neposredne blizine Osijeka, u kojima se branio grad tijekom Domovinskog rata, i mještani Laslova ove godine obilježavaju 31. godišnjicu najtežih dana u svojoj povijesti.

Obrana ovog naselja trajala je 152 dana, sve do 24. studenoga 1991. godine, kada su se preostali hrvatski branitelji i civili probili iz okruženja u kojem su bili nakon okupacije Vukovara. U obrani Laslova poginulo je 48 branitelja i civila, a još 15 se i danas smatra nestalima. Kako bi odali počast stradalima ovu godišnjicu obilježavaju prigodnim programom pod nazivom “Tužno i bolno sjećanje 26. lipnja 1991. – 24. studenoga 2022.”.

Tako je jučer, 23. studenoga u Parku hrvatskih branitelja – mjestu posebnog pijeteta u Laslovu zapaljeno 48 lampiona u čast poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima i civilima. Danas, 24. studenoga 2022. godine, kod “Crvenog fiće” u Osijeku počeo je 4. polumaraton Osijek-Laslovo, a potom su izaslanstva udruga iz Domovinskog rata položila vijence i upalili svijeće na počivalištima poginulih i umrlih hrvatskih branitelja i civila u Osijeku, Laslovu, Ernestinovu, Čepinskim Martincima, Punitovcima, Palači i Pecsvaradu.

Kod Spomen obilježja održana je molitva za sve poginule, umrle i nestale hrvatske branitelje i civile te izveden prigodan program učenika Osnovne škole Laslovo. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeće počast stradalima iskazali su članovi njihovih obitelji, izaslanstva među kojima su bili i potpredsjednik Vlade RH i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić, saborski zastupnik Robert Jankovics, načelnica Općine Ernestinovo Marijana Junušić, predsjednik UDVDR-a Laslovo Stjepan Deže Riki, predstavnici Hrvatske vojske i policije te udruga iz Domovinskog rata.

– Uvijek kada dođem u Laslovo naklonim se žrtvi njegovih branitelja i civila, kao i hrabrosti i vojnom umijeću zapovjednika koji su tada odlučivali kako braniti svoje selo. Pod okriljem noći izašli su iz neprijateljskog okruženja i tako spasili od pokolja i hrvatske branitelje i civile. Kao sudionik i svjedok tih događanja 1991. godine, kao vaš suborac, sjećam se da smo s nestrpljenjem isčekivali vas koji ste se trebali probiti kroz okupirani dio hrvatskog teritorija. Srećom, uspjeli ste i većina nas je danas ovdje i svjedočimo onomu što je bilo, hrabrosti hrvatskih branitelja, borbi i zajedništvu koje je tada bilo neviđeno i koje je obilježilo hrvatski narod i omogućilo samostalnu i neovisnu Republiku Hrvatsku. Drago mi je da su ovdje i djeca i svi koji su žele dati počast svima koji su dali život za obranu Hrvatske – rekao je župan Ivan Anušić.

– Prisjećamo se najtežih dana naše novije povijesti, ponavljamo istinu, podsjećamo one koji su zaboravili što se događalo u Laslovu i Slavoniji u jesen 1991. godine, ali i poučavamo one koji ne znaju što je stvarna istina, a to je da je Hrvatska stvorena na žrtvi stradalih hrvatskih branitelja i civila. Njima odajemo počast i s pijetetom se sjećamo tog vremena, koje je hrvatski narod skupa s mađarskim narodom u Laslovu proživio, kako bismo danas imali slobodu i stvarali perspektivu za mlade generacije – kazao je ministar Tomo Medved.

Saborski zastupnik mađarske nacionalne manjine Robert Jankovics rekao je kako upravo Laslovo najbolje pokazuje značaj zajedništva Mađara i Hrvata, a ratni zapovjednik obrane Laslova Ladislav Kočiš podsjetio je kako je obrana toga mjesta trajala od 26. lipnja 1991. godine, uz teške borbe od samih početaka sve do 20. studenoga, kada je okupirano Ernestinovo, a Laslovo ostalo u okruženju. Unatoč okruženju, obrana je izdržala sve do 24. studenoga, kada su se preostali branitelji i civili odlučili na proboj prema Osijeku, što je bio jedini izlaz, a iz okruženja je izašlo 267 branitelja i civila.

(www.icv.hr, tj)