U emisiji „Plodovi zemlje” koju svaki tjedan emitira HRT, ove nedjelje, 26. siječnja gostovao je i načelnik općine Zdenci Tomislav Durmić koji je gledateljstvo upoznao sa svojom općinom na samom istoku Virovitičko-podravske županije s naglaskom na poljoprivredu koja je tamo vrlo zastupljena.

– Općina Zdenci u osam svojih naselja, prema zadnjem popisu stanovništva, broji oko 1450 žitelja i veliki dio njih bavi se poljoprivredom na ukupno 5000 kvadratnih kilometara državnog poljoprivrednog zemljišta – rekao je u uvodu Tomislav Durmić napomenuvši da općina ima više poljoprivrednika nego je to bilo prijašnjih godina.

– Uz postojeće poljoprivrednike imamo i dosta mladih poljoprivrednika te onih naših žitelja koji su stjecajem okolnosti ostali bez posla te se počeli baviti poljoprivredom. Problem je što još nismo uspjeli raspisati natječaj o dodjeli državnog poljoprivrednog zemljišta, a razlog tome je prilično nesređena situacija oko imovinsko pravnih odnosa, nepoklapanja katastra za gruntovnicom, a u natječaj po novom zakonu idu zemljišta koja su u vlasništvu 1/1. Pored sveg tog, na ovih 5000 hektara ima poprilično kanalskih mreža i nije pravno uređeno da su te kanalske mreže izdvojene iz zemljišta. Naime postoje čestice na kojima ima kanal koji je iskopan prije 30-40 i više godina, ali i dalje se vodi kao oranica. Naime 2016. godine bili smo uključeni u pilot projekt komasacije koji je neslavno propao. Da se to nije dogodilo vjerujem da bi se do sada riješio i taj problem. Što se ovih 5000 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta tiče, dobar dio dan je u koncesiju, odnosno redovne, prioritetne i dugogodišnje zakupe, a dio OPG-ova i veliki sustavi imaju privremene ugovore – rekao je Durmić, napomenuvši da je, kada je riječ o premošćivanju „vakuuma” između starog i novog zakona o dodjeli zemljišta, kontaktirao i Ministarstvo poljoprivrede, no do sada još nisu dobili nikakve informacije o tome.

– Pismenim putem zamolio sam ministra poljoprivrede za razgovor ili još bolje za izlazak na teren kako bi dobio najbolju informaciju o stanju u našoj općini jer svaka jedinica lokalne uprave ima i svoju specifičnost. Nismo dobili odgovor, a nismo ni zadovoljni informacijom da će se poslovi oko dodjele zemljišta ponovo vratiti u Zagreb. Mislimo da to nije rješenje, jer da je Ministarstvo poljoprivrede to moglo uraditi, uradilo bi dosad i bez nas. Osobno držim da svi koji se u Hrvatskoj bave poljoprivredom i koji su upisani u registar poljoprivrednika imaju se pravo javiti na natječaj i dobiti zemlju. S obzirom da još nismo dobili povratne informacije o spremnosti za natječaj, istog još nismo raspisali, a kada se to riješi raspisat ćemo maksimum dodjele zemljišta, a smatram da smo „korak” do rješenja – rekao je Tomislav Durmić koji je razgovor zaključio sa željom da novi ministar poljoprivrede zajedno sa čelnim ljudima oforme komisiju koja će izići na teren, utvrditi stanje i pomoći da se ovaj gorući problem riješi što prije.

Cijeli intervju možete pogledati OVDJE.

(icv.hr, bs)