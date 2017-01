Virovitički list: Marko Ajček, obnašatelj dužnosti načelnika Općine Gradina – U očekivanju smo završetka izgradnje kanalizacijske mreže

Nakon smrti Dražena Peića, koji je dužnost načelnika Općine Gradina obnašao u tri mandata, za obnašatelja dužnosti načelnika imenovan je Marko Ajček, koji je do sada obavljao dužnost zamjenika načelnika i dobro je upućen o najznačajnijim projektima u općini Gradina u 2016. godini

– Od najznačajnijih projekata koji su se odvijali na području općine Gradina je svakako izgradnja kanalizacije u naselju Gradina. Odnosno, to je samo nastavak izgradnje čija je realizacija stala, no naporima sadašnjeg ministra poljoprivrede, a tada župana Tomislava Tolušića, saborskog zastupnika Josipa Đakića, pokojnog načelnika Dražena Peića te županijskog vijećnika Zdenka Blažičevića nastavilo se s tim projektom i on je trenutačno u završnoj fazi. Vjerujem da će se već na proljeće iduće godine svi mještani moći priključiti na mrežu koja će biti spojena na kolektor u Suhopolju. No, nismo stali samo na Gradini, nego su riješeni i svi idejni projekti za okolna mjesta tako da će se u doglednom razdoblju kanalizacija širiti. Ovim putem zahvalio bih i investitoru na projektu izgradnje kanalizacije, tvrtki Virkom d.o.o.

Od značajnijih projekata još bih spomenuo energetsku obnovu Osnovne škole Gradina, koju smo s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Virovitičko-podravskom županijom sufinancirali sa 700.000 kuna. Zamijenjeno je krovište i postavljena je nova PVC stolarija, zamijenjena je fasada i uređene su učionice, a postavljene su i pametne ploče.

Kako Općina Gradina pomaže školstvu? Hoće li se graditi vrtić?

– Financirali smo udžbenike i radne bilježnice svoj djeci s područja općine od prvog do četvrtog razreda, a u punom iznosu financiramo Malu školu, a nedavno je izdana i građevinska dozvola za izgradnju vrtića. Kada dođe do aktivacije podmjere 7.4. u europskim fondovima koja ulaže u poboljšanje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, vjerujem da ćemo proći na projektu i da ćemo izgraditi vrtić u kojemu će se naša djeca socijalizirati i na taj način ujedno olakšati roditeljima čuvanje djece. Da brinemo o najmlađima, pokazujemo i podjelom 1000 kuna obiteljima za svako novorođenče na području općine te podjelom 350 poklona djeci s područja općine. Što se tiče sigurnosti u prometu od strane Županijske uprave za ceste, kod Osnovne škole Gradina postavljen je semafor tako da djeca imaju siguran prijelaz preko kolnika.

Općina Gradina ima bogat kulturni i sportski život…

– Brinemo se za sve naše udruge, između ostalih i za Udrugu umirovljenika. Pomažemo svu populaciju na području općine, od najmlađih do onih najstarije životne dobi. Financiramo i KUD-ove, lovce, ribolovce, sportaše, umirovljenike, vatrogasce. Nastojimo svima pomoći koliko god je to moguće.

Pohvalio bih ovim putem KUD “Seljačka sloga” iz Brezovice koji svake godine organizira smotru folklora koju posjećuju i ljudi iz cijele Hrvatske, kao i Magyar bal koji se održava svake godine i čiju organizaciju također pomažemo. Nogometnim klubovima financiramo sve kotizacije za natjecanja, pomažemo i tijekom cijele godine pratimo i ostale sportske klubove, a financijski pokrivamo i Božićni malonogometni turnir koji se svake godine održava u našoj dvorani u Gradini. Također, u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje kupili smo novo navalno vozilo za DVD Gradinu, a oni su svoj donirali DVD-u Budakovac. Pohvalio bih i vatrogasce koji su imali nekoliko intervencija, te su u najbržem mogućem roku intervenirali prilikom požara i udara groma.

Uređeni su i napravljeni novi poljski putovi?

– Što se tiče poljoprivrede, uređeni su poljski putovi koji poljoprivrednicima olakšavaju dolazak na zemljište, a napravljen je i požarni put u Gradini. Na groblju u Gradini su uklonjena dotrajala stabla i asfaltirane su staze. U suradnji s Florom VTC postavit ćemo i kontejnere. Uređeno je i groblje u Bačevcu te parkiralište koje nije bilo adekvatno, a sada će omogućiti lakše parkiranje i sam ulaz na groblje.

U planu je i izgradnja sustava navodnjavanja Novi Gradac – Detkovac?

– Iduće godine imamo u planu obnoviti rasvjetu na području cijele općine, sadašnju zamijeniti s LED žaruljama. Što se tiče planova za 2017. godinu, u centru Gradine će se raditi kružni tok i rasteretiti glavno raskrižje. U planu je i izgradnja sustava navodnjavanja Novi Gradac – Detkovac koji će najviše pogodovati ratarima koji sade papriku i krastavce jer više ne bi trebali ovisiti o kiši, nego će u svakom trenutku kada njihova kultura treba vodu moći navodnjavati svoje usjeve. Općina je pripremila svu potrebnu dokumentaciju i nadam se da će taj projekt ubrzo započeti. U suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju rješavamo ugovore s poljoprivrednicima.

Moram napomenuti da se slažem s ministrom poljoprivrede Tomislavom Tolušićem da se raspolaganje zemljištem vrati na općine jer bi to uvelike olakšalo posao našim poljoprivrednicima i bilo bi manje birokracije.

Za kraj želim svim mještanima općine Gradina u svoje i u ime Općinskog vijeća blagoslovljen Božić i uspješnu novu 2017. godinu. (www.icv.hr; vle)