26 medalja za virovitičke plivače u Barcsu

Na posljednjem ovogodišnjem nastupu virovitički plivači došli su do 26 postolja. Na natjecanju je sudjelovalo 11 klubova. Dok su naš klub predstavljala 20 plivača i plivačica.

Najsjajnijim odličjem okrunili su se Lovro Ladović u disciplinama 50 m leđno i 10 0m mješovito i Bruna Majetić ( najmlađa virovitička natjecateljica 2011. godište) na 25 m prsno.

Stepenicu niže i srebrnu medalju osvojili su: Matej Hajmaši u disciplini 50m slobodno, 50 m leđno, 50m prsno i 50m delfin, Timea Brlas u disciplini 50 m prsno, Toni Grdenić disciplina 25 m slobodno (najmlađi virovitički natjecatelj 2011. godište), Bruna Majetić na 25m slobodno, Luka Ladović na 25 m slobodno, Zara Majetić u disciplini 50 m leptir, Petar Turnaj na 50 m leptir, Lovro Ladović na 50 m leptir i Luka Ladović na 100 m mješovito.

Broncu su osvojili: Ana Meter u disciplinama 50m slobodno, 50 m leđno, 50 m leptir i 100 m mješovito, Petar Turnaj je došao do trećeg mjesta na 50 m slobodno, dok je Stribor Gvoić bio treći na 50m leđno, Mia Meter je doplivala do trećeg mjesta u disciplini 50m prsno kao i Lovro Ladović, a Ivan Iličić je došao do bronce u disciplini 50m leptir. Dok su na 25m dionicama treća mjesta slobodnim stilom osvojili Luka Ladović i Hana Piria.

Zapažene rezultate i poboljšanja svojih vremena ostvarili su Anja Prekratić, Lana Đurđević, Marija Iličić, Julija Tomljanović, Filip Borković, Domagoj Železić, Tijana Grdenić,Tomislav Turnaj i Andrija Smoljan. Uz podršku roditelja sa tribina pod budnim oko sve su pratili treneri Vinko Oršulić i Nenad Vajagić. (www.icv.hr, mš)