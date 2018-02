Ukidanje autobusnih linija donijelo probleme i u Orahovici

Tvrtka Panturist, je od 5. veljače ukinula 72 autobusne linije s obrazloženjem da su neisplative zbog malog broja putnika i poskupljenja goriva. Među ukinutim linijama su i linije Orahovica-Osijek koje su išle u 06:05 i 18:00 te Osijek-Orahovica u 5:50 i Našice-Orahovica 18:45. Linija Orahovica-Crnac samo je pomaknuta sa 14:15 na 14:30. Ukidanje linija donijelo je probleme i na orahovačkom području.

Ponajviše se to osjetilo u orahovačkoj Srednjoj školi ”Stjepan Ivšić” kada su u pitanju učenici:

– Što se tiče putovanja na nastavu tu nema nikakvih problema, no najviše su zakinuti učenici strukovnih zanimanja koji moraju doći u Orahovicu obaviti praktičnu nastavu. Naime, linija koja ide u 05:50 iz Osijeka vozi samo do Našica i tako su naši učenici ostali bez prijevoza do Orahovice. U razgovoru s njima, snalaze se svakako, kad mogu, voze ih roditelji pa susjedi, prijatelji. – kaže ravnatelj Zorislav Milković. Problem imaju i studenti i učenici koji se školuju u Osijeku, a putuju kući petkom na vikend. Iako većina putuje vlakom, ima i onih koji su se služili autobusom, a sada više nema linija prema Orahovici u večernjim satima pa tako moraju na vlak, a poznato je da Orahovica nema željeznički kolodvor, a najbliži su u Dugoj Međi i Čačincima, udaljeni, 7 odnosno 10 kilometara od grada i netko automobilom mora dolaziti po njih. Velika većina i putuje vlakom pa je vožnja od, i na željeznički kolodvor, već postala uobičajena, ali ima onih koji su do sada koristili autobus. Stariji ljudi koji nemaju automobil, a moraju u jutarnji satima prema našičkoj bolnici, sada više nemaju jutarnju liniju u 06:05 i također se svakako snalaze. (www.icv.hr, vg)